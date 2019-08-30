15:21 30 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.49
  • EUR73.38
Поиск

Минтуризма Абхазии: выборы президента страны не отразились на курортном сезоне

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
20320

Минтуризма Абхазии рассказал об итогах летнего сезона в пресс-центре Sputnik в пятницу 30 августа.

СУХУМ, 30 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выборы президента Абхазии не отразились на курортном сезоне, заявил в пресс-центре Sputnik замминистра по курортам и туризму Астамур Барциц. 

Он отметил, что сезон выдался стабильный. Отдыхающие стали больше интересоваться восточной частью республики, где туристическая отрасль развита меньше, чем в центральной и Западной частях республики. 

"Сегодня Восточную Абхазию в неделю посещают до десяти тысяч туристов. В основном это паломнический туризм", - отметил Барциц. 

Подводить итоги всего курортного сезона пока рано, впереди "бархатный сезон", отметил чиновник. По данным ведомства, на сентябрь уже забронировано в пределах 60% мест в отелях Абхазии. 

Читайте также:

Теги:
отдых в Абхазии, Абхазия, туризм


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Абхазский художник Игорь Чичба в своей мастерской в Сухуме
Глиняные кувшины и тайные сокровища мастерской Игоря Чичба
"Балтийские пчелы" пролетели над Жуковским
Итоги первого тура выборов президента Абхазии
Итоговый счет: результаты первого тура выборов в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia