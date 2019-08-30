Минтуризма Абхазии: выборы президента страны не отразились на курортном сезоне

СУХУМ, 30 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выборы президента Абхазии не отразились на курортном сезоне, заявил в пресс-центре Sputnik замминистра по курортам и туризму Астамур Барциц.
Он отметил, что сезон выдался стабильный. Отдыхающие стали больше интересоваться восточной частью республики, где туристическая отрасль развита меньше, чем в центральной и Западной частях республики.
"Сегодня Восточную Абхазию в неделю посещают до десяти тысяч туристов. В основном это паломнический туризм", - отметил Барциц.
Подводить итоги всего курортного сезона пока рано, впереди "бархатный сезон", отметил чиновник. По данным ведомства, на сентябрь уже забронировано в пределах 60% мест в отелях Абхазии.
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