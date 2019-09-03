Парламент Абхазии пригласил наблюдателей на второй тур выборов президента

Второй тур президентских выборов в Абхазии, в котором примут участие два кандидата - Рауль Хаджимба и Алхас Квициния, состоится в воскресенье 8 сентября.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Народное Собрание Абхазии пригласило международных наблюдателей на второй тур выборов президента страны, сказал в интервью Sputnik спикер Парламента Валерий Кварчия.

"Мы направили приглашения в Государственную Думу и Совет Федерации России, а также в Донецкую народную республику и Луганскую народную республику и Южную Осетию", - добавил он. По словам Кварчия, свое участие в выборах уже подтвердила Государственная Дума и представители ДНР и ЛНР.

Как сообщили Sputnik в Совете Федерации России, на данный момент идет формирование делегации для отправки на второй тур президентских выборов в Абхазии.

Согласно итогам первого тура выборов, во второй тур прошли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей.

Количество бюллетеней, поданных против всех кандидатов - 1666, 4693 бюллетеня были признаны недействительными. Процент явки составил 65,18%.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

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