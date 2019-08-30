МИД Абхазии призвал Грузию воздержаться от провокаций на границе с Южной Осетией

На одном из участков госграницы Южной Осетии в окрестностях села Цнелис Грузия строит полицейский пост. Требование Цхинвала убрать блокпост до утра пятницы 30 августа Тбилиси не выполнил.

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии призвал Грузию отказаться от провокаций и попыток эскалации напряженности на границе с Южной Осетией.

"Убеждены, что любые приграничные споры должны разрешаться в ходе официальных переговоров и не выходить за рамки правового поля", - говорится в сообщении на сайте МИДа.

Абхазское внешнеполитическое ведомство также призвало международных посредников – сопредседателей Международных Женевских дискуссий - выразить свою позицию по поводу вызывающих действий грузинской стороны и оказать необходимое воздействие на официальный Тбилиси.

"В случае продолжения провокационных шагов властей Грузии, направленных на дальнейшее обострение ситуации, вся ответственность за дальнейшее развитие событий полностью ляжет на грузинскую сторону, - заявили в МИДе Абхазии.

Абхазия готова приступить к взаимным консультациям с Южной Осетией для координации действий в целях принятия эффективных мер по обеспечению мира и стабильности в Кавказском регионе, говорится в сообщении.

В районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии в непосредственной близости от домов местных жителей грузинские силовики приступили к строительству полицейского блокпоста. МИД Южной Осетии назвал эти действия выражением "прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии". Югоосетинские силовики сформировали сводный отряд для охраны участка госграницы Южной Осетии в районе села.

Цхинвал потребовал от Тбилиси убрать блокпост до утра пятницы 30 августа, но требование не было выполнено. Ситуацию обсудят на встрече в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ)

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