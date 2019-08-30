США призвали Россию помочь предотвратить эскалацию между Южной Осетией и Грузией

Требование Цхинвала убрать блокпост до утра пятницы 30 августа Тбилиси не выполнил. Стороны обвинили друг друга в нагнетании ситуации.

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе между Южной Осетией и Грузией, сообщает РИА Новости.

"Соединенные Штаты следят за сообщениями о наращивании военных сил вблизи административной границы оккупированного Россией грузинского региона Южной Осетии. Мы призываем все стороны избегать эскалации и работать через горячую линию Европейской мониторинговой миссии и сопредседателей Женевского международного диалога для урегулирования ситуации. Кроме того, мы призываем Российскую Федерацию использовать все имеющиеся каналы для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации вдоль административной границы", - говорится в заявлении ведомства.

В районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии в непосредственной близости от домов местных жителей грузинские силовики приступили к строительству полицейского блокпоста. МИД Южной Осетии назвал эти действия выражением "прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии". Югоосетинские силовики сформировали сводный отряд для охраны участка госграницы Южной Осетии в районе села.

Цхинвал потребовал от Тбилиси убрать блокпост до утра пятницы 30 августа, но требование не было выполнено. Ситуацию обсудят на встрече в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

МИД Грузии утром в пятницу заявил, что встревожен в связи с якобы мобилизацией властями Южной Осетии военной техники и персонала вблизи с селом Чорчан. Ведомство считает, что это ещё больше "усугубляет среду безопасности". МИД заявил, что Грузия выполняет все обязательства и придерживается пути мирного урегулирования конфликта; призвал международное сообщество отреагировать на происходящее на границе.

Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, в свою очередь, что обстановку на границе "нагнетают" именно грузинские власти.

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