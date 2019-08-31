Действия Грузии чреваты повторением августовской агрессии, заявили в Южной Осетии

Цхинвал назвал строительство грузинского блокпоста на границе двух стран выражением "прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии".

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Посольство Южной Осетии в России призвало международные структуры обратить внимание на попытки Грузии дестабилизировать ситуацию на границе между двумя странами.

"Незаинтересованность Грузии к конструктивному диалогу и абсолютное отсутствие должной реакции со стороны международного сообщества, в том числе Евросоюза и ОБСЕ, чреваты рецидивом и повторением трагических событий, аналогичных агрессии Грузии в августе 2008 года", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Южная Осетия "приверженная мирным методам урегулирования отношений с Грузией, вновь призывает международные структуры обратить самое серьезное внимание на действия Грузии, при этом оставляет за собой право на защиту от агрессора своей территории и граждан", отмечается в сообщении.

"Сегодняшние необдуманные и крайне опасные действия Грузии на границе с Южной Осетией, являются, в том числе, и следствием контрпродуктивной позиции грузинской стороны, отказывающейся от обязательств по неприменению силы в отношении Южной Осетии и Абхазии. Югоосетинская сторона неоднократно заявляла об опасности подобной позиции Грузии", - отмечает дипмиссия.

Ранее сообщалось, что в районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии в непосредственной близости от домов местных жителей грузинские силовики приступили к строительству полицейского блокпоста. МИД Южной Осетии назвал эти действия выражением "прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии". Югоосетинские силовики сформировали сводный отряд для охраны участка госграницы Южной Осетии в районе села.

Цхинвал потребовал от Тбилиси убрать блокпост до утра пятницы 30 августа, но требование не было выполнено. Ситуацию обсудят на очередной встрече в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в понедельник 2 сентября.

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