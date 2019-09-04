Шабат Логуа дебютировал в составе футбольного клуба "Тюмень"

СУХУМ, 4 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский футболист Шабат Логуа дебютировал в составе своей новой команды "Тюмень" в матче Олимп -Кубка России по футболу на стадии 1/32 финала.
"Мы играли с командой "Енисей", которая в прошлом году играла в российской премьер-лиге. Атмосфера на матче была хорошей, зрители активно поддерживали нашу команду. Был очень непростой матч, хотелось бы начать с победы, но, к сожалению, счет сложился не в нашу пользу", - рассказал Шабат Логуа.
Шабат Логуа провел на поле 85 минут на месте левого защитника.
На официальном сайте ФК "Тюмень" появилась информация о дебюте абхазского футболиста.
"Наконец-то дебютировал Шабат Логуа. Лучший футболист Абхазии прошлого года появился на месте левого защитника и запомнился скоростными прорывами по своему флангу", – отмечается на сайте клуба.
Футбольная команда "Тюмень", в которую перешел Шабат Логуа, выступает во втором дивизионе первенства России в зоне "Урал-Поволжье".
Ранее Шабат Логуа выступал за сухумский "Нарт", выиграл в составе команды два чемпионских титула и дважды стал обладателем Кубка страны.
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