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Российские военные в Абхазии отразили нападение "морского десанта"

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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На побережье Черного моря в Абхазии военнослужащие ЮВО провели двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) провели плановое пятидневное двустороннее ротное тактическое учение (ДРТУ) с боевой стрельбой на полигоне Нагвалоу в Абхазии, сообщила пресс-служба ЮВО.

Артиллеристы ЮВО и Минобороны Абхазии выполнили боевые стрельбы по отдаленным целям противника на совместных учениях
© Foto / пресс-служба ЮВО
Враг не прошел: российские и абхазские военные отразили нападение "диверсантов"

Начались учения с марша на штатной технике к месту розыгрыша сюжета учений. В ходе движения в указанный район военнослужащие отразили воздушные удары и нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. Кроме того, военнослужащие преодолели условные зоны химического и биологического заражения.

Главной целью учений было совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности подразделений во время оборонительного боя на морском побережье, уничтожении во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями, высадившегося морского десанта противника.

В мероприятии участвовали около 500 бойцов соединения, было задействовано свыше 100 единиц боевой техники, в том числе новейшие танки Т-72Б3, современные бронетранспортеры БТР-82АМ, 152-мм самоходные артиллерийские орудия "Акация" и реактивные системы залпового огня "Град".

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Теги:
Абхазия, военные учения, Южный военный округ, ЮВО


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