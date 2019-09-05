Российские сенаторы будут наблюдать за ходом второго тура выборов президента Абхазии

Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября. Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие не менее 25% избирателей.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Замглавы международного комитета Совета Федерации России Фарит Мухаметшин и его коллега, член этого же комитета Алексей Кондратьев приедут в Абхазию в качестве наблюдателей во втором туре выборов президента республики, сообщает РИА Новости.

"Наша делегация направляется в Абхазию для наблюдения за ходом второго тура выборов президента республики", - сказал Кондратьев.

За первым туром выборов в Абхазии наблюдали более 60 международных наблюдателей, в их числе была и делегация Совета Федерации России. По итогам проведения первого тура, сенаторы пришли к выводу, что избирательный процесс проходил прозрачно, в соответствии с международными стандартами. На вопросы журналистов члены Совета Федерации, наблюдавшие за выборами, ответили в пресс-центре Sputnik Абхазия.

ЦИК Абхазии сообщал, что явка в первом туре выборов, который прошел в республике 25 августа, составила 65,18%, в голосовании приняли участие 82 тысячи 752 человека.

Во второй тур вышел действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей.

Если при повторном голосовании ни один кандидат не будет избран, Центральная избирательная комиссия должна будет назначить повторные выборы президента.

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