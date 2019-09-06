Новый след: археологи ищут древнегреческий город Диоскуриада в Адзюбже

"Кодорская экспедиция" во главе археологом Игорем Цвинария и специалистом в сфере палеолита Сергеем Кулаковым длится уже три года. Ученые из Абхазии и России ищут следы античного города Диоскуриада.

О том, как проходят археологические раскопки, какие артефакты нашли исследователи, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Диоскурия на Скурче

Абхазские и российские археологи проводят археологические раскопки в селе Адзюбжа, рассказал корреспонденту Sputnik кандидат исторических наук, завотдела археологии Абхазского института гуманитарных исследовании Игорь Цвинария.

Ученые предполагают, что на этом месте располагался античный город Диоскуриада.

Исследование носит общее название "Кодорская экспедиция". Экспедицию возглавляют кандидат исторических наук, завотдела археологии Абхазского института гуманитарных исследовании Игорь Цвинария и специалист в сфере палеолита Сергей Кулаков.

Изучение местности вблизи Адзюбжы началось три года назад. Первые два года проводили небольшие разведывательные работы, ученые изучали письменные источники, описания путешественников, которые упоминают этот город. По словам Игоря Цвинария, еще народный писатель Абхазии Дмитрий Иосифович Гулия полагал, что название местности Скурча, созвучно с Диоскурией. По его мнению, первые памятники Диоскурии, могли возникнуть в Адзюбже.

"Раньше полагали, что Диоскурия находилась на месте Сухумской набережной. Еще в 1950-1960 годах там проводили раскопки, искали древний город. Но дело в том, что во время всех этих раскопок встречались артефакты, которые не древнее IV века до нашей эры. Более древние следы Диоскурии ведут к Сухумской горе. Но точное нахождение города – пока загадка", – рассказал Игорь Цвинария.

В 2019 году ученые развернули масштабные раскопки, на которых задействованы порядка 70 археологов, студентов-историков из Абхазии и России.

На местности Скурча археологи обнаружили несколько культурных слоев – периода поздней бронзы и античного времени. Как отметил Цивнария, до появления греков на абхазском побережье, на этом месте проживали абхазские племена колхи, которых также называли гениохами – "ага инхо ауаа" – люди, проживающие в прибрежной части. Они преклонялись морскому божеству Агных. Эту традицию и сегодня продолжает род Ампар.

"В Адзюбже мы находим керамические изделия, на которых изображены рогатые столбики или бычьи рога – атрибут божества моря Агных. Примерная датировка местного поселения – X-IX века до нашей эры", – пояснил Игорь Цвинария.

Соль грекам

Самый ранний греческий след, обнаруженный в Адзюбже, датируется концом VII - началом VI века до нашей эры. На месте ученые установили стоянки солеваров, были обнаружены треугольные котелки, в них местное население производило продукт, который затем отправляли на экспорт. Греки и абхазы обменивались культурами, вели торговые отношения.

В местности Балан, расположенной над Скурчей, была обнаружена цитадель – ровесница Диоскуриады, датируется ранним античным периодом.

"Но говорить о том, что именно здесь был призрачный город, пока рано, – подчеркнул археолог. – Исследования нужно проводить еще долго. Мы ищем. А тот, кто ищет – всегда находит", – оптимистично заключил Игорь Цвинария.

Рядом с цитаделью с помощью георадара археологи обнаружили древний амфитеатр, напоминающий амфитеатры, на которых сражались гладиаторы.

А восточнее этого места найдено древнее поселение. Раскоп у археологов богатый: многочисленные черепки, черепица, чернолаковая керамика с изображением пасущегося козла, бронзовые наконечники, античные кубки, на подобие тех, что ранее находили в Эшерском городище. Все они датируются концом VII-началом VI века до нашей эры.

"У нас уйма находок. Российские и абхазские студенты помогают нам все это обрабатывать. С нами работает Ирина Ксенофонтова, которая исследовала Эшерское городище. Эти раскопки войдут в археологический атлас Абхазии, как одни из самых значительных и масштабных", – добавил Игорь Цвинария.

Раскопки в Адзюбже завершаются 15 сентября. После археологи планируют проводить лабораторные работы по составлению карты местности, а также подробному изучению артефактов.

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