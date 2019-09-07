Жизнь в рою: призвание и бизнес пчеловода Дмитрия Кокоскерия

О том, как житель села Отхара Дмитрий Кокоскерия стал потомственным пчеловодом, что заставило его заниматься делом своего деда и о каких секретах разведения пчел нужно знать, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Дмитрий Кокоскерия уже 15 лет занимается пчеловодством, первый улей он создал, еще когда учился в пятом классе. С тех пор разведение пчел стало частью его жизни.

Саида Ажиба, Sputnik

От деда к внуку



В селе Отхара Гудаутского района жил известный в Абхазии пчеловод Владимир Кокоскерия. Любовь к разведению пчел он привил своему внуку Дмитрию.

© Foto / Саида Жиба Дмитрий Кокоскерия уже 15 лет занимается пчеловодством

Свой первый улей Дмитрий собрал еще 11-летним школьником. Рой пчел он случайно обнаружил на одном из деревьев в саду и по методу, который ему показывал дед, он перенес пчел в улей. С тех пор он неразрывно связан с пчеловодством.

"Конечно, мне помогали до тех пор, пока не научился ухаживать за пчелами. Когда приходил в школу с опухшим от укуса пчелы лицом, учительница думала, что меня бьют дома. Дошло до того, что моей маме сказали, чтобы меня не били", - с улыбкой вспоминает Дмитрий о том, как начинал свой нелегкий путь к пчеловодству.

Пчеловод говорит, чтобы успешно разводить пчел, нужно любить это занятие.

"Если не полюбить пчел, то ничего не получится. Разведением пчел мой отец не заинтересовался, ну, а у меня всегда был интерес к этому. Когда я учился в 11 классе, у меня уже было 94 улья", - рассказывает Кокоскерия.

После окончания школы Дмитрий уехал учиться в Россию, а его пчелы погибли или разлетелись.

Дмитрий Кокоскерия окончил Сельскохозяйственную академию в Кабардино-Балкарии. После работал один год на экономическом факультете Абхазского государственного университета. Однако из-за низкой зарплаты был вынужден оставить работу в университете.

"Я приехал в республику с дипломом, однако обеспечивать себя, работая в университете, было невозможно, моей зарплаты не хватало даже на дорогу, поэтому пришлось уйти", - рассказал он.

Оставив работу в университете, Дмитрий начал продавать горюче-смазочные материалы, однако быстро понял, что это не его призвание.

Назад к пчелам



На вырученные от продажи ГСМ средства Дмитрий купил 50 ульев, спустя три года их было уже 700. По его словам, если правильно подойти к пчеловодству, производить натуральную продукцию, то это выгодный бизнес.

"Когда снимаешь мед, 60% надо оставлять пчелам, если поступить иначе, то ульи не будут развиваться, и в конечном итоге остаешься в убытке", - говорит Дмитрий Кокоскерия.

Свои ульи пчеловод держит в Бзыбском ущелье, он выбрал это место из-за обилия растений, из которых пчелы берут мед. К тому же многочисленные туристы, посещающие озеро Рица, приобретают у него продукцию.

"В первое время мы предлагали туристам мед, разлитый в стеклянные или пластиковые тары, однако после решили, для того чтобы продукция сохраняла все полезные качества, разливать в глиняные сосуды", - отметил Кокоскерия.

Пчеловод поделился и способом, как отличить качественную продукцию.

© Foto / Саида Жиба Свои ульи пчеловод держит в Бзыбском ущелье

"Нужно капнуть мед на руку, если он быстро растечется, то это означает, что он некачественный", - сказал пчеловод.

Сейчас в команде Кокоскерия около 160 человек.

"Есть и ученики, 25 человек уже самостоятельно разводят пчел", - рассказывает он.

Помимо продажи своей продукции, Дмитрий думает над тем, чтобы в будущем открыть комплекс, в котором будет проводиться пчелиная терапия. Дмитрий Кокоскерия изучает, как занимаются пчеловодством в других странах и применяет полученные навыки в своей работе.

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