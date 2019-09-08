Началось голосование во втором туре выборов президента Абхазии

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Граждане Абхазии выбирают президента республики в воскресенье 8 сентября.
На пост главы республики претендуют действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.
Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба идет кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициниа - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.
ЦИКом Абхазии заявлено 152 избирательных участка по стране и два избирательных участка за рубежом: в Москве и Черкесске.
Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.
Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 25 августа, в нем принимало участие рекордное за всю новейшую историю республики число кандидатов – девять человек.
Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, был назначен второй тур голосования.
Победителем при повторном голосовании будет считаться кандидат, набравший простое большинство голосов.
Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>
При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если пункт "против всех" наберет большинство голосов, выборы будут объявлены несостоявшимися.
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