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ЦИК Абхазии: открыты все 154 участка для голосования на выборах президента Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (4)
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Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 25 августа, в нем принимало участие рекордное за всю новейшую историю республики число кандидатов – девять человек.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Все избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов открылись в 8:00, сказал председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия.

В Абхазии расположено 152 избирательных участка и участки в Москве и Черкесске для голосования во втором туре выборов президента республики. Глава ЦИК напомнил, что для участия в президентских выборах президента Абхазии в республику прибыли международные наблюдатели из Совета Федерации и Государственной Думы России, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Второй тур выборов президента Абхазии: текстовая трансляция

Что касается зарубежных избирательных участков в Москве и Черкесске, они прикреплены к сухумскому шестому округу.

Также для освещения второго тура президентских выборов в республику приехали шесть зарубежных информационных агентств, проинформировал Тамаз Гогия. Кроме того он добавил, что пока никаких жалоб в ходе голосования не отмечено.

В первом туре голосования, который прошел 25 августа, принимали участие девять кандидатов.

Согласно закону, если ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, назначается второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов избирателей.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

Действующий президент Рауль Хаджимба набрал 24,83%, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа - 22,91% голосов избирателей.

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Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (4)
Теги:
Тамаз Гогия, Алхас Квициниа, Рауль Хаджимба, выборы президента Абхазии


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