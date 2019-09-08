152 избирательных участка в Абхазии и участки в Москве и Черкесске для голосования во втором туре выборов президента республики открылись в 8:00.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Рауль Хаджимба проголосовал во втором туре выборов президента Абхазии на избирательном участке №2, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

На избирательном участок №2, расположенном в здании Сухумской средней школы №14, кандидат в президенты и действующий глава государства проголосовал в девять утра.

"У меня всегда настроение хорошее. Я проголосовал за будущее. Я не бог, я не могу прогнозировать, но надеюсь на то, что народ сделает правильный выбор. Хочется верить в то, что разум победит", - сказал Хаджимба.

Рауль Хаджимба проголосовал на избирательном участке № 2 седьмого округа, расположенном в здании Сухумской школы №14. pic.twitter.com/HS28d1hP8Y — Sputnik Абхазия - Прямые трансляции (@SputnikAbkh) 8 сентября 2019 г.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Рауль Хаджимба прошел во второй тур выборов с 24,83% голосов.

Второй тур выборов президента был назначен, так как по итогам первого выявить победителя не удалось – ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Действующий президент Рауль Хаджимба набрал 24,83%, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа - 22,91% голосов избирателей.

Избранным президентом по итогам второго тура считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

Если пункт "против всех" наберет наибольшее число голосов, то выборы будут признаны несостоявшимися и будет назначено новое голосование.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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