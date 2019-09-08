Закон и порядок: избиратели рассказали, чего ждут от выборов в Абхазии

Бадрак Авидзба, Sputnik
Равенство перед законом
В день проведения второго тура президентских выборов Sputnik Абхазия решил провести опрос на улице о том, какие ожидания граждане страны связывают с выборами.
Избиратель Ашот Григорян продемонстрировал абхазский паспорт нового образца, в котором стоят две печати, свидетельствующие о том, что он исполнил свой гражданский долг.
"Мы пошли на избирательный участок в 8 часов утра, чтобы проголосовать. Мы хотим, чтобы в стране был правопорядок, чтобы закон в республике был одинаковым для всех. В первую очередь нужно наладить порядок в Абхазии, затем уже все остальное", - уверен избиратель.
Завсегдатаи "Брехаловки" также приняли участие в голосовании и обсуждали, как должна измениться жизнь граждан по результатам выборов.
"Надеемся на то, что жизнь станет еще лучше, я не согласен с тем мнением, что у нас все плохо. Надеюсь, что в будущем будет только лучше, хочется верить в то, что не станет хуже", - отметил избиратель Арвелод Тарба.
Боча Гвалия говорит, что с выборами он связывает новые надежды.
"Жду того, что в Абхазии будут благоприятные условия для приезда людей в республику, чтобы они не боялись приезжать сюда", - подчеркнул он.
Главное - согласие в обществе
Журналист Даур Инапшба считает, что главное - это то, чтобы в стране сохранялось спокойствие, несмотря на то, кто станет президентом Абхазии.
Избиратель Эдуард Миканба отметил, что уже принял участие в выборах президента Абхазии и так же считает, что любой выбор граждан нужно принять как должное.
На "Брехаловке" прогуливались и делали фотографии на память туристы из России, которые далеки от президентской суеты в республике, некоторые из них даже не знают, что в Абхазии выбирают главу государства.
Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>
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