Закон и порядок: избиратели рассказали, чего ждут от выборов в Абхазии

Граждане Абхазии рассказали, чего ждут от второго тура президентских выборов в республике и почему они считают важным пойти на избирательные участки.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Равенство перед законом

В день проведения второго тура президентских выборов Sputnik Абхазия решил провести опрос на улице о том, какие ожидания граждане страны связывают с выборами.

Избиратель Ашот Григорян продемонстрировал абхазский паспорт нового образца, в котором стоят две печати, свидетельствующие о том, что он исполнил свой гражданский долг.

"Мы пошли на избирательный участок в 8 часов утра, чтобы проголосовать. Мы хотим, чтобы в стране был правопорядок, чтобы закон в республике был одинаковым для всех. В первую очередь нужно наладить порядок в Абхазии, затем уже все остальное", - уверен избиратель.

Завсегдатаи "Брехаловки" также приняли участие в голосовании и обсуждали, как должна измениться жизнь граждан по результатам выборов.

"Надеемся на то, что жизнь станет еще лучше, я не согласен с тем мнением, что у нас все плохо. Надеюсь, что в будущем будет только лучше, хочется верить в то, что не станет хуже", - отметил избиратель Арвелод Тарба.

Боча Гвалия говорит, что с выборами он связывает новые надежды.

"Жду того, что в Абхазии будут благоприятные условия для приезда людей в республику, чтобы они не боялись приезжать сюда", - подчеркнул он.

Главное - согласие в обществе

Журналист Даур Инапшба считает, что главное - это то, чтобы в стране сохранялось спокойствие, несмотря на то, кто станет президентом Абхазии.

"Дело не в том, кто станет президентом, они оба сыны Абхазии. Несмотря на то, кто станет главой государства, важнее, чтобы все как один работали на развитие нашей страны. При этом очень важно, чтобы удалось избежать деления людей на своих и чужих, очень надеюсь, что все пройдет спокойно", - подчеркнул журналист.

Избиратель Эдуард Миканба отметил, что уже принял участие в выборах президента Абхазии и так же считает, что любой выбор граждан нужно принять как должное.

На "Брехаловке" прогуливались и делали фотографии на память туристы из России, которые далеки от президентской суеты в республике, некоторые из них даже не знают, что в Абхазии выбирают главу государства.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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