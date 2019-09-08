Даур Кове: выборы президента за пределами страны проходят спокойно, без нарушений

Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Абхазии расположены в Москве и Черкесске.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Второй тур выборов президента Абхазии за пределами республики проходят спокойно, нарушений не зафиксировано, сказал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в международном пресс-центре ЦИК.

"Как известно, на сегодняшний день для проведения второго тура выборов президента избирательные участки за рубежом открыты в Москве и Черкесске. Избирательный участок на территории Турции не работает, так как при проведении первого тура участок не был открыт, соответственно и сейчас он не работает", - добавил он.

В соответствии с законодательством избирательные участки в Москве и Черкесске были открыты в 8:00, их работа продлится до 20:00.

На второй тур в качестве наблюдателей в Абхазию прибыли делегации Совета Федерации и Госдумы России, Южной Осетии, ДНР и ЛНР, напомнил министр иностранных дел Абхазии. Наблюдатели могут посещать избирательные участки по своему выбору, отметил глава МИД республики.

В первом туре голосования, который прошел 25 августа, принимали участие девять кандидатов.

Согласно закону, если ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, назначается второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов избирателей.

Действующий президент Рауль Хаджимба набрал 24,83%, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа - 22,91% голосов избирателей.

Явка в первом туре составила 65,18%.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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