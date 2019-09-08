15:01 08 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.00
  • EUR72.89
Поиск
LIVE:

Даур Кове: выборы президента за пределами страны проходят спокойно, без нарушений

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (16)
159 0 0

Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Абхазии расположены в Москве и Черкесске.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Второй тур выборов президента Абхазии за пределами республики проходят спокойно, нарушений не зафиксировано, сказал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в международном пресс-центре ЦИК.

"Как известно, на сегодняшний день для проведения второго тура выборов президента избирательные участки за рубежом открыты в Москве и Черкесске. Избирательный участок на территории Турции не работает, так как при проведении первого тура участок не был открыт, соответственно и сейчас он не работает", - добавил он.

В соответствии с законодательством избирательные участки в Москве и Черкесске были открыты в 8:00, их работа продлится до 20:00.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Второй тур выборов президента Абхазии: текстовая трансляция

На второй тур в качестве наблюдателей в Абхазию прибыли делегации Совета Федерации и Госдумы России, Южной Осетии, ДНР и ЛНР, напомнил министр иностранных дел Абхазии. Наблюдатели могут посещать избирательные участки по своему выбору, отметил глава МИД республики.

В первом туре голосования, который прошел 25 августа, принимали участие девять кандидатов.

Согласно закону, если ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, назначается второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов избирателей.

Действующий президент Рауль Хаджимба набрал 24,83%, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа - 22,91% голосов избирателей.

Явка в первом туре составила 65,18%.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

Читайте также:

Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (16)
Теги:
Алхас Квициниа, Рауль Хаджимба, выборы президента Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Леди Гага идет по красной дорожке 25-й ежегодной премии Гильдии киноактеров в зале Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе
Элегантность в цене: топ самых стильных звезд
Замечаний нет: Квициниа прокомментировал ход выборов в Абхазии
История выборов президента Абхазии
Главный выбор: как и когда голосовали за президентов Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia