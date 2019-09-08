В ожидании лучшего: c чем жители Абхазии идут на выборы президента

Сария Кварацхелия, Sputnik

Почти восемь утра. Избирательный участок № 1, расположенный в здании Национальной библиотеки. У входа в здание на одном стуле сидят избиратель и сотрудник милиции. Еще нет 8:00. Заходить на участок для голосования нельзя.

Через несколько минут в дверях появляется председатель участка Диана Гулиа.

- Наш первый избиратель, добро пожаловать! – приглашает Диана Гулиа на участок.

Всего на участке 1680 избирателей. Вне участка голосуют 20 человек. Это пожилые люди, которые не в состоянии прийти на участок. Выездная урна, по словам Дианы Гулиа, работает с 13:00.

С утра на участках людей мало. Если сравнивать с первым туром голосования, то их на порядок меньше. Этому есть объяснение – два раза приходить на выборы сложно.

"Если честно, настроение никакое. Выходной день. Повторно надо приходить голосовать, – признается Анна из Сухума. – Надеюсь, все будет хорошо, выборы пройдут на высшем уровне, без эксцессов. Выборы состоятся, государство пойдет на улучшение, что-то сделают для страны, для людей".

Людмила пришла на избирательный участок №1, расположенный в Нацбиблиотеке, вместе со своим двухлетним внуком Саидом. Для мальчика поход на участок – утренний променад, а для бабушки – гражданский долг. Бабушка считает, что таким образом она прививает ребенку чувство гражданской ответственности.

"Настроение хорошее. Пришла с ним на выборы. Обычно мы с ним по утрам гуляем по городу, вот и на этот раз решила взять Саида с собой. Заодно ему прививается гражданская ответственность. Выборы – важная составляющая нашего государства. Конечно, нужно в них участвовать", – считает Людмила.

На выборы на мотоцикле

У здания Сухумской школы № 10 стражей порядка отвлекает гудящий звук мотора. Еще секунда, прямо у здания школы останавливается мужчина в черной экипировке, в шлеме. На груди у него орден Леона.

Мужчина медленно снимает шлем, достает паспорт.

- Приехал голосовать из Чеченской Республики, - отвечает на недоуменные взгляды столпившихся вокруг людей.

Вахит Керимов – участник Отечественной войны народа Абхазии. Вахит приехал в Абхазию на мотоцикле, чтобы исполнить свой гражданский долг. Как признается Вахит, все события, которые происходят в Абхазии, непосредственно касаются и его.

"Главное - идем на выборы. Владислав Григорьевич говорил, что выборы – святое. Выбор должен быть. В Абхазии плохих людей нет, поэтому будем надеяться на хорошее. Хотелось бы, чтобы все было лучше, потому что народ Абхазии заслужил этого. Хочу, чтобы каждый гражданин Абхазии жил лучше, чем сейчас", – добавил он.

Голосует президент

Вход здания Сухумской средней школы №14 обступили журналисты и милиционеры. Здесь к 9:00 ожидают действующего главу государства и кандидата в президенты Рауля Хаджимба, который решил выполнить свой гражданский долг с раннего утра.

- Пока мало людей, на первом голосовании (первый тур – прим.) было больше, людям надоело, слушай, ходить все время на выборы, – сетует мужчина в красной кепке.

- Все! Едут! – отвлекается женщина-милиционер на звук сирены и занимает позицию прямо у входа на участок.

Машина проезжает мимо. Милиционер снова принимается разговаривать с коллегой.

- Нет, не те, – вздыхает она.

Ровно в 9:00 на участке появляется Рауль Хаджимба. Поздоровавшись со всеми, он направляется к столику для получения бюллетеня.

"У меня всегда настроение хорошее. Я проголосовал за будущее. Я не бог, я не могу прогнозировать, но надеюсь на то, что народ сделает правильный выбор. Хочется верить в то, что разум победит", - сказал Хаджимба журналистам.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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