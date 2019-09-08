Изменился адрес избирательного участка на выборах президента Абхазии в Черкесске

В Абхазии проходит второй тур президентских выборов. Всего в Абхазии открыты 152 избирательных участка и два участка за пределами республики – в Черкесске и в Москве.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. В Черкесске сменился лишь адрес участка. В Черкесске голосуют сегодня в Доме культуры по адресу площадь Кирова, 5, сообщил председатель участковой комиссии Заур Коблахов.

"Адрес поменялся в связи с тем, что там проходят выборы в органы местного самоуправления, нам пришлось уступить", – сказал Коблахов.

По словам председателя, на черкесском участке никаких жалоб и нарушений не зафиксировано. Члены участковой комиссии работают тем же составом, что и в первом туре.

"Все тихо, мирно проходит. Явка активнее, чем в первом туре. Надеемся, будет высокой. Цифры, к сожалению, не могу назвать. Вся информация будет озвучена Центризбиркомом. Списков у нас нет. Человек приходит голосовать, мы его регистрируем", – проинформировал Заур Коблахов.

Напомним, первый тур выборов в Абхазии был проведен 25 августа. В республике голосовали на 152 участках, еще два участка были открыты в Москве и Черкесске. В ходе первого тура в Москве проголосовали 498 избирателей, в Черкесске - 340.

Во второй тур президентских выборов прошли действующий президент Рауль Хаджимба, набравший 24,83% голосов, и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%).

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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