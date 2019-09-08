15:09 08 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.00
  • EUR72.89
Поиск
LIVE:
Выборы президента, второй тур

Алхас Квициниа проголосовал во втором туре выборов президента Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (16)
39903

Кандидат в президенты Алхас Квициниа получил в первом туре голосования 22,91% голосов.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициниа проголосовал во втором туре выборов, сообщает корреспондент Sputnik с места события. 

"Голосую за будущее Абхазии. Настроение отличное. Я ожидаю, что наша страна будет процветать. По ходу голосования у нашей команды нет замечаний", - сказал Квициниа. 

На избирательный участок №3, который расположен в здании домуправления №3 города Сухум, Алхас Квициниа приехал вместе с сыном Еснатом и дочерью Сарией. 

"Я всегда с детьми хожу на выборы, если они находятся дома. И на прошлом голосовании было так. Со мной сегодня Еснат и Сария. Еще Сатика есть, она вместе с мамой пошла на голосование", - добавил Квициниа. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Второй тур выборов президента Абхазии: текстовая трансляция

Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 25 августа, в нем принимало участие рекордное за всю новейшую историю республики число кандидатов – девять человек.

Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, был назначен второй тур голосования.

Победителем при повторном голосовании будет считаться кандидат, набравший простое большинство голосов.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если пункт "против всех" наберет большинство голосов, выборы будут объявлены несостоявшимися.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

Читайте также:

Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (16)
Теги:
Рауль Хаджимба, выборы президента Абхазии, Алхас Квициниа


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Леди Гага идет по красной дорожке 25-й ежегодной премии Гильдии киноактеров в зале Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе
Элегантность в цене: топ самых стильных звезд
Замечаний нет: Квициниа прокомментировал ход выборов в Абхазии
История выборов президента Абхазии
Главный выбор: как и когда голосовали за президентов Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia