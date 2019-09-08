Алхас Квициниа проголосовал во втором туре выборов президента Абхазии

СУХУМ, 8 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициниа проголосовал во втором туре выборов, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

"Голосую за будущее Абхазии. Настроение отличное. Я ожидаю, что наша страна будет процветать. По ходу голосования у нашей команды нет замечаний", - сказал Квициниа.

На избирательный участок №3, который расположен в здании домуправления №3 города Сухум, Алхас Квициниа приехал вместе с сыном Еснатом и дочерью Сарией.

"Я всегда с детьми хожу на выборы, если они находятся дома. И на прошлом голосовании было так. Со мной сегодня Еснат и Сария. Еще Сатика есть, она вместе с мамой пошла на голосование", - добавил Квициниа.

Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 25 августа, в нем принимало участие рекордное за всю новейшую историю республики число кандидатов – девять человек.

Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, был назначен второй тур голосования.

Победителем при повторном голосовании будет считаться кандидат, набравший простое большинство голосов.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если пункт "против всех" наберет большинство голосов, выборы будут объявлены несостоявшимися.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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