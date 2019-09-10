Хаджимба направил приветственный адрес Мадуро в честь десятилетия признания Абхазии

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Рауль Хаджимба направил приветственный адрес Николасу Мадуро в связи с десятилетием признания суверенитета Абхазии со стороны Венесуэлы, сообщает пресс-служба главы Абхазии во вторник 10 сентября.

"Народ Венесуэлы поддержал справедливое стремление Республики Абхазия к построению независимого государства. День 10 сентября 2009 года стал важной датой в истории нашей страны. В памяти нашего народа навеки останется имя мужественного лидера Венесуэлы Уго Чавеса, благодаря политической смелости и мудрости которого Абхазия была признана со стороны Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в частности в обращении.

Хаджимба также отметил, что народ Венесуэлы не понаслышке знает цену свободы и независимости и выразил уверенность в том, что обе страны продолжат укреплять двусторонние отношения.

Признание независимости Абхазии со стороны Венесуэлы

10 сентября 2009 года Уго Чавес, как и обещал, во время визита в Москву заявил о признании независимости Абхазии Венесуэлой.

Сразу после объявления этой новости президент Абхазии Сергей Багапш ответил, что Абхазия всегда с надеждой смотрела на Венесуэлу и некоторые другие страны Латинской Америки. Он также поблагодарил дипломата Уго Чавеса за то, что тот "проникся идеей независимости Абхазии, за которую боролся абхазский народ на протяжении многих десятилетий".

В июле 2010 года Сергей Багапш был приглашен в Боливарианскую Республику. За всю современную историю Абхазии это был первый визит руководителя страны в заокеанскую республику. Тогда президент Чавес дал Абхазии огромную возможность в развитии бизнеса, но как отметил Максим Гвинджия, Абхазия этим не воспользовалась.

10-11 января 2019 года состоялся визит президента Абхазия в Венесуэлу. 10 января по приглашению Николаса Мадуро Рауль Хаджимба принял участие в инаугурации президента страны.

После признания суверенитета Абхазии Российской Федерацией в августе 2008 года последовали признания других стран. Первой из них стала республика Никарагуа, это произошло 10 сентября 2008 года. Позже ее примеру последовали Венесуэла, Вануату, Науру и Тувалу. В 2018 году Абхазию признала Сирия.

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