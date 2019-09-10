Сторонники Алхаса Квициниа собрались у штаба партии "Амцахара"

На митинг сторонников лидера оппозиционной политической партии "Амцахара" пришло в Сухуме около двухсот человек.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Сторонники проигравшего на президентских выборах в Абхазии Алхаса Квициниа собрались у штаба партии "Амцахара" в Сухуме с требованием пересмотреть итоги выборов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik с места события.

У здания штаба собралось около двухсот человек, обстановка спокойная.

"Мы уважаем свое государство и народ и будем действовать правовым путем, хоть он и сложный. Мы никому не угрожаем и хотим, чтоб суд направил дело в законное русло, и будем поддерживать независимость суда", - заявил Алхас Квициниа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Митинг сторонников оппозиционной политической партии "Амцахара"

Партия "Амцахара" распространила заявление, в котором не признает поражение своего лидера Алхаса Квициниа на прошедших 8 сентября выборах президента Абхазии и требует проведения повторного голосования.

"Мы заявляем, что не позволим грязными методами и незаконным путем прийти во власть Хаджимба, и будем всеми возможными и приемлемыми методами вплоть до многотысячных акций протеста добиваться отмены решения ЦИКа и принятия высшим законодательным органом законного конституционного решения", - говорится в обращении.

Центризбирком Абхазии огласил официальные результаты выборов президента страны 9 сентября.

Действующий глава государства Рауль Хаджимба набрал 39 тысяч 793 голоса, а его оппонент Алхас Квициниа - 38 тысяч 766. Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

Алхас Квициниа не согласился с результатами и намерен их оспаривать в Верховном суде Абхазии. Во вторник, как он планировал ранее, его штаб не успел подготовить документы и они будут переданы в Верховный суд в среду 11 сентября, заверил Квициниа.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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