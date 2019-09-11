Большая часть Сухума останется без воды в четверг 12 сентября

Подача питьевой воды будет прекращена в четверг 12 сентября с 0:00 до 19:00 часов.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Подача питьевой воды в Новом районе, на Старом поселке, а также в районах "Колоса", верхней части ВИЭМа и Турбазы будет прекращена в четверг 12 сентября с 0:00 до 19:00, сообщают в "Водоканале" Сухума.

Причина отключения - ремонтные работы.

Читайте также: