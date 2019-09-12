Опознано тело мужчины, утонувшего в море у Пицунды

СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мужчиной, который утонул у берегов Пицунды 9 сентября, оказался российский турист Геннадий Осипов, сообщил корреспонденту Sputnik помощник генпрокурора по связям с общественностью Даур Амичба.
"Вчера вечером брат Геннадия Осипова обратился в милицию, сообщил о пропаже человека. Сегодня утром на пляже нашли удостоверение Осипова, сравнили с теми данными, которые назвал брат и оказалось, что это найденный на пляже человек. На теле погибшего две татуировки, и лицо не было обезображенным, брат опознал его", - добавил Даур Амичба.
Геннадий Осипов 1951 года рождения, уроженец Московской области.
"Согласно данным доследственной проверки он отдыхал вместе со своим братом по отцовской линии в Пицунде", - отметил он.
Братья находились в Абхазии четыре дня.
"Осипов увлекался плаванием, однако согласно сводкам метеослужбы, 9 сентября было сильное волнение на море. Тело было направлено на судебно-медицинское исследование, признаков насильственной смерти не обнаружено", - подчеркнул помощник генпрокурора.
В настоящий момент решается вопрос о вывозе тела для погребения по месту жительства погибшего, сказал Амичба.
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