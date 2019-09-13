Зашли с фланга: мотострелки ЮВО в Абхазии "уничтожили" разведгруппу противника

Учения прошли в условиях максимально приближенных к боевой обстановке, на полигонах были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие заграждения и препятствия.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Российские военные базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели двусторонние ротные тактические учения в условиях горно-лесистой местности и побережья Черного моря, сообщает пресс-служба ЮВО.

Впервые за время проведения учений в Абхазии противником ротной тактической группы выступило подразделение разведки со своей штатной техникой.

В ходе учения на полигонах Цабал и Нагвалоу мотострелки совместно с танкистами и артиллеристами отработали оборону, блокирование и последующее уничтожение разведгруппы.

Кроме того, военнослужащие отработали навыки совершения фланговых маневров, поиска и уничтожения диверсионных групп противника. Учебно-боевые задачи выполнялись с привлечением беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащие также выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения, в том числе орудий танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ, станковых автоматических гранатометов АГС-17 и пулеметов "Печенег".

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", разведывательные машины "Дозор" и самоходные артиллерийские установки "Акация".

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