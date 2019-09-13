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"Фаворит" в действии: зенитчики ЮВО в Абхазии сбили 30 беспилотников "противника"

© Sputnik / Павел Лисицын
В Абхазии
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Учения проходили одновременно в горно-лесистой и прибрежной местности на полигонах Гудаута, Нагвалоу и Цабал.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Военнослужащие зенитных ракетных подразделений базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе учений по управлению огнем средств ПВО поразили около 30 беспилотных летательных аппаратов условного противника.

В рамках учений военнослужащие отработали разведку, захват, сопровождение и уничтожение воздушных целей условного противника на высотах до двух километров, летящих со средней скоростью 180 километров в час.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Более того, на тренировке были успешно выполнены задачи по маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое.

Роль "дронов" противника исполняли различные беспилотники военной базы. Их поражение осуществлялось электронными пусками ракет средств ПВО.

Всего в боевой учебе приняли участие более 600 военнослужащих соединения, было задействовано около 50 единиц военной техники и специального вооружения, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 "Фаворит", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла".

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Теги:
военные учения, беспилотники, Абхазия, Южный военный округ


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