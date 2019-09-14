Акция за права республики: о голодовке в Абхазии в 1989 году

14 сентября 1989 года в Гудауте началась голодовка, которую позже поддержали и в других районах республики. Чем был вызван протест жителей Абхазии, чего требовали участники голодовки и как завершилась акция читайте в материале Sputnik.

Голодовка в Абхазии сначала была объявлена в городе Гудаута 14 сентября, спустя несколько дней о поддержке акции протеста объявили в Гагре, Ткуарчале и Пицунде.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Причина голодовки

Акции протеста, начавшиеся 14 сентября 1989 года в Абхазии были вызваны грузинским засильем в республике, рассказал, объясняя причину голодовки, доктор исторических наук Аслан Авидзба.

"Как известно, открытие филиала Тбилисского госуниверситета в Сухуме привело к противостоянию, которое 15 и 16 июля 1989 года закончилось вооруженными столкновениями, в ходе которых погибли люди", - сказал историк.

После столкновений абхазов и грузин, в результате которых погибли люди, специальные органы стали разбираться в случившемся.

"Проведение следствия и возбуждение уголовных дел было поручено МВД Грузии. Соответственно, если одной стороне поручено судить о событиях, то они, естественно, будут делать выводы в свою пользу. Виноватыми во всех фактах были признаны лица абхазской национальности, все уголовные дела по фактам гибели людей, массовых драк и так далее, заводились только на абхазов", - отметил Аслан Авидзба.

Подобная политика руководства Грузии была направлена на то, чтобы "задушить" стремление абхазов к свободе и независимости, уверен ученый. В ответ на игнорирование интересов абхазского народа, стало усиливаться общественное негодование.

"Надо отметить, что Коммунистическая партия Абхазии была подчинена Грузинскому Центральному комитету, поэтому, абхазский ОБКОМ, при всем желании, не мог повлиять на ситуацию. Поэтому, самому народу пришлось отстаивать право на свободную жизнь на своей земле", - заметил Авидзба.

Если бы не объявленные голодовки, абхазы, которые были арестованы правоохранительными органами были бы осуждены, уверен историк.

"Таким образом, 1 сентября 1989 года, был создан забастовочный комитет, в те времена создавались такие комитеты. Имеется в виду, что ставились определенные условия до выполнения которых граждане объявляли, что не будут выходить на работу. Комитет 5 сентября объявил забастовку", - сказал Авидзба.

Ремиз Цкуа был участником акции, он был одним из тех, кто противостоял грузинской колониальной политике в республике.

"Когда в Сухуме открыли филиал Тбилисского университета население Абхазии возмутилось, а в ходе столкновений погибли люди. Тогда мы еще больше убедились в том, чего хотели грузины, их цели были очевидны - сделать так чтобы мы перестали быть хозяевами на своей земле", - сказал участник событий.

Когда районы республики поддержали начатую в Гудауте голодовку, Ремиз Цкуа вместе с друзьями присоединился к ней.

"Мы объявили голодовку. Располагались на гагрском стадионе. Другая группа сидела у городского кинотеатра. Это были Митра Пилиа, Илико Кокоскериа, Лев Цколиа, Адгур Авидзба, Виталий Кациа, Максим Барциц, Енвер Нанба, Митиа Айба и я", - говорит он.

К тридцатилетней дате голодовки дожили не все, Ремиз с грустью сказал, что пятерых из участников акции уже нет в живых.

"Сегодня очень не хватает таких патриотов как Митра Пилиа, Илико Кокоскериа, Лев Цколиа, Виталий Кациа, Максим Барциц. Они были теми кто никогда не щадил себя ради блага страны и народа", - подчеркнул Цкуа.

Он вспоминает, что во время голодовки к ним было приковано пристальное внимание, приезжали журналисты, брали интервью. Участники протеста поставили условие, чтобы к ним перхали депутаты Верховного Совета СССР.

"Когда стало понятно, что у нас серьезный настрой, приехали депутаты из Москвы, на следующий день мы прекратили голодовку", - сказал он.

По словам Ремиза Цкуа, после прекращения голодовки ни у кого не было сильного желания поесть.

"Мы были сыты тем, что нас двигало. Для нас было очень важно добиться тех условий, которые мы ставили. После окончания голодовки все прошли медицинское обследование, были и те кто отказался от него. Те, кого с нами нет в тот момент сильно подорвали свое здоровье", - отмечает участник голодовки.

© Foto / предоставлено семьей Кацба 14 сентября 1989 года в Гудауте началась голодовка

Требования протестующих

Участники забастовки требовали дать политическую оценку происходящим событиям в республике со стороны центральных органов власти (высшее руководство Советского Союза – ред.).

"Другим главным требованием было отстранение МВД и прокуратуры Грузинской ССР от ведения дел, связанных с событиями 15 и 16 июля 1989 года. Были и другие требования, которые заключались в том, чтобы прекратить недопущение лиц абхазской национальности на места своей работы и так далее", - подчеркнул Аслан Авидзба.

Еще одним требованием протестующих было прекращение преследования со стороны Грузии граждан Южной Осетии.

"Проблемы Абхазии и Южной Осетии были схожи всегда, и они уже тогда проявлялись. Однако требования, которые были поставлены, не соблюдались и поэтому 14 сентября 1989 года было принято решение о переходе к более жесткой форме выражения своего недовольства – голодовке", - отметил историк.

14 сентября, группа жителей Гудаутского района, объявила голодовку. В тот же день состоялась встреча работников абхазского ОБКОМа с лидерами забастовочного комитета.

"Однако они ни о чем не договорились. Председатель Верховного Совета по фамилии Анчабадзе не согласился с выдвинутыми условиями и в результате соглашение не было подписано", - рассказал Аслан Авидзба.

С течением времени, акция стала набирать обороты, и к ней стали подключаться и другие города республики. 18, 20 и 21 сентября к голодовке присоединились соответственно в Пицунде, Гагре и Ткуарчале.

"В Ткуарчале голодовка проходила внутри угольной шахты", - поделился историческим фактом Авидзба.

23 сентября многие из голодающих были доставлены в Москву, поскольку голодовка отрицательно сказалась на их здоровье.

"В московской больнице с голодающими встретились тогдашние депутаты Верховного Совета СССР от Абхазии Ардзинба (Владислав – ред.) и Аршба, которые попросили их прекратить голодовку. Они сказали, что существующую проблему будут решать в Москве с помощью депутатских полномочий", - подчеркнул Аслан Авидзба.

В итоге, голодовка в конце сентября голодовка прекратилась, однако проблема противостояния в Абхазии на этом не закончилась, а, в конце концов, вылилась в Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов, заключил историк.

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