Рекордный пассажиропоток зафиксирован на Псоу в августе 2019 года

Август традиционно считается пиковым летним месяцем на российско-абхазской границе, именно в этот период фиксируется максимальный трафик людей и машин.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В августе российские пограничники оформили на въезд в Абхазию и выезд из республики более одного миллиона 900 тысяч человек, что на 6,9% превысило показатели аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на законных основаниях было не пропущено порядка 600 граждан, которые пытались пересечь границу по недействительным документам, либо вообще без таковых. Более того, сотрудниками краевого Погрануправления было выявлено около 3,5 тысяч россиян, которые состоят в реестре должников по исполнительным производствам Федеральной службы судебных приставов России.

Также сообщается, что транспортный поток в августе увеличился на 8% и составил порядка 295 тысяч транспортных средств.

Всего же с начала 2019 года российско-абхазскую границу пересекли более 8,5 миллиона человек, что на 8,4% выше по сравнению с прошлым годом. В сравнении с рекордным 2018 годом транспортный поток вырос почти на 11,7%.

В связи с завершением поры отпусков и летних каникул трафик на пешеходной и автомобильной составляющих МАПП "Адлер" начал снижаться.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю во избежание инцидентов в пунктах пропуска рекомендует всем гражданам проверять документы, необходимые для пересечения государственной границы. Прежде всего рекомендуется обращать особое внимание на сроки действия паспортов, наличие технических ошибок и механических повреждений.

Кроме того, при планировании зарубежной поездки гражданам следует учитывать, что в МАПП "Адлер" наибольшая концентрация пассажирского и транспортного потоков наблюдается в утренние часы с 6:00 до 8:00, и в вечерние часы с 19:00 до 23:00.

В настоящее время российско-абхазскую границу в обе стороны ежесуточно пересекает в среднем 50 тысяч человек и порядка 9,5 тысяч транспортных средств.

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