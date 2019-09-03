Абхазский сезон: лето в объективе Sputnik

Лето 2019-го в Абхазии было богато на события. В стране прошел первый тур выборов президента страны, стало известно о планах по реанимации аэропорта "Сухум", определились с датой прибытия круизного лайнера "Князь Владимир".

Сария Кварацхелия, Sputnik

Выбирали, выбирали, да не выбрали

Главным событием лета стали выборы президента страны, которые состоялись 25 августа.

В июле инициативные группы и партии начали выдвигать своих кандидатов на президентское кресло.

© Foto / Саида Жиба Выборы президента Абхазии в Гагре

В итоге ЦИК Абхазии зарегистрировал десять человек – Леонида Дзапшба, Алхаса Квициния, Шамиля Адзынба, Олега Аршба, Алмаса Джапуа, Астамура Тарба, Астамура Какалия, Астамура Отырба, Артура Анкваб и Рауля Хаджимба.

Но до часа Х дошли только девять кандидатов. Астамур Отырба остался без кандидата в вице-президенты Давида Дасаниа и вовремя не смог представить в ЦИК новую кандидатуру. За пять дней до выборов ЦИК Абхазии отменил регистрацию и самого Отырба.

25 августа состоялось голосование. На территории Абхазии открылись 152 избирательных участка, еще два участка – в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле не был открыт.

По итогам голосования явка составила 65,18% - 82 тысячи 752 избирателя. Однако никто из претендентов на выборах не смог набрать необходимого количества голосов, чтобы стать президентом в первом туре. Лидерами голосования стали Рауль Хаджимба с 24,83% голосов и Алхас Квициния с 22,91% голосов избирателей. Центризбирком назначил второй тур голосования на 8 сентября.

Итоговый счет: результаты первого тура выборов в Абхазии>>

В день выборов в Сухуме работал Международный пресс-центр, где о ходе голосования рассказывали председатель Центризбиркома и международные наблюдатели из России, Южной Осетии, Приднестровья, Германии и Китая.

© Sputnik / Илья Питалев Подведение итогов президентских выборов в Абхазии

А информационное агентство Sputnik Абхазия открыло выездную радиостудию в МПЦ. На сайте и соцсетях агентства шли прямые текстовые и видеотрансляции с избирательных участков и Международного пресс-центра.

Поплывем и полетим

В июле стало известно о планах властей Абхазии по восстановлению аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба. Для начала Кабинет Министров республики присвоил ему статус аэродрома совместного базирования и международный четырехбуквенный код "URAS".

Чуть позже стало известно, что реанимацией аэропорта займется компания "Аэроинвест". Предположительно, на это уйдет до двух лет.

По мнению экспертов, возобновление авиасообщения с Россией экономически выгодно для Абхазии. Это рабочие места, налоги, удобный транспорт для туристов да и местных жителей. Между тем есть и риски. Пока непонятно, кто будет осуществлять полеты из России в Сухум. Крупные игроки на авиавоздушном рынке, которые осуществляют международные перевозки, могут побояться полетов в Сухум, так как могут навлечь на себя санкции.

И тем не менее, некоторые российские авиакомпании уже не исключают возможность летать в Абхазию. К таковым относятся "Победа" и Red Wings.

В авиакомпании "Победа" отметили, что они "постоянно рассматривают разные новые направления для развития маршрутной сети, и зачастую выбор зависит от клиентов". Выходит, если будет спрос, будет и предложение.

© Sputnik / Томас Тхайцук Здание сухумского аэропорта, закрытого в 1993 году

16 августа в Сухуме состоялась абхазо-российская встреча по организации регулярного круизного сообщения между портами Абхазии и России. Стороны договорились, что в октябре 2019 года круизный лайнер "Князь Владимир" в тестовом режиме зайдет в сухумский порт. Регулярное сообщение же запустят к 2020 году.

Планируется, что "Князь Владимир" будет заходить в сухумский порт пять раз в год с мая по сентябрь. Средняя загрузка круизного лайнера составит порядка 700 пассажиров. Но, если количество желающих путешествовать на нем увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении числа судов.

По мнению абхазских экспертов, круизное сообщение между двумя странами увеличит турпоток в республику и разнообразит отдых в Абхазии.

Криминальное лето

6 июле совершил побег из плена Омара Мерцхулава, похищенный еще в апреле 2019 года. В этот же день оперативники задержали троих подозреваемых в преступлении, чьи имена не разглашали в интересах следствия. Позже МВД заявило еще о троих задержанных по этому делу. Среди них был и административно задержанный Анзор Тарба.

11 июля стало известно о его смерти в здании МВД. Предварительное следствие установило, что по отношению к Тарба применили физическое насилие, из-за чего он и скончался.

13 июля на сотрудников Министерства внутренних дел завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей. Четверых сотрудников милиции перевели под домашний арест. Двое сбежали и были объявлены в розыск. Но 29 июля они явились добровольно.

Сухумский городской суд заключил их под стражу.

Другим резонансным делом июля стало убийство Айнара Квициния и ранение его брата Леона Квициния. Преступление произошло в центре Сухума. В убийстве заподозрили братьев Милана и Зураба Панцулая, которые были объявлены в международный розыск.

Родственники убитого Айнара Квициния в свою очередь захватили в заложники членов семьи Панцулая, а также подожгли дома их родственников. Правоохранительные органы завели дело по факту похищения двух мужчин, а также поджога домов.

Два процесса – один конец

Завершилось слушание по иску Леонида Лакербая, который в 2018 году подал в суд на историков Олега Бгажба и Станислава Лакоба, а также Министерство образования Абхазии.

Истец Леонид Лакербая посчитал ложной фразу из учебника "История Абхазии", в котором авторы Олег Бгажба и Станислав Лакоба написали: "В сложившейся ситуации 29 мая 2014 года Парламент Абхазии … объявил вотум недоверия премьер-министру Л. Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года …".

Леонид Лакербая посчитал, что фраза из учебника не соответствует действительности и порочит его честь и деловую репутацию. Судебный процесс длился в течение года. 10 июня Сухумский городской суд удовлетворил иск Леонида Лакербая и вынес решение, что историкам и Министерству образования необходимо удалить спорный фрагмент и переиздать учебник.

Но на этом судебное разбирательство не закончилось. Ответчики Минобразования и историк Станислав Лакоба решили обжаловать решение суда первой инстанции в Верховном суде. Продолжение последовало уже в августе. Верховный суд оставил решение Сухумского городского суда без изменения.

"Мир" в Абхазии и выплаты из прошлого

Национальная платежная система Абхазии "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир". Теперь держателям карт "Мир" доступны операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и кассах банков, а также операции по оплате товаров и услуг в POS-терминалах, установленных в торговых точках Абхазии.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Держатели карт "Мир" могут осуществлять операции по оплате товаров и услуг, а так же обналичивать денежные средства на территории Абхазии

В Абхазии продолжились выплаты компенсаций по вкладам, внесенным в Сбербанк республики до 14 августа 1992 года. 30 августа Комиссия при Кабмине Абхазии одобрила очередные списки граждан для выплат. Всего в списки вошли 595 человек. Общая сумма выплат составила более пяти миллионов рублей.

Бюджетникам Абхазии увеличат зарплаты. 22 августа Кабмин одобрил проект по повышению заработных плат основным категориям работников госучреждений. Это работники здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания. Если раньше, например, врачи в среднем получали 18135 рублей, то в 2020 году эта сумма достигнет 23480 рублей.

Граница по новым правилам

Россия ужесточила правила провоза багажа через границу. Новые нормы обусловлены высоким фитосанитарным риском. Ограничения коснулись фруктов и овощей, их можно провезти не более пяти килограммов, а также цветов – допускается к провозу не более трех букетов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков. Чтобы перевезти более крупные партии, нужно иметь фитосанитарные сертификаты.

© Sputnik Абхазо-российская граница

25 июля Государственный таможенный комитет Абхазии и Федеральная таможенная служба России подписали дорожную карту взаимодействия двух государств на пять лет. Стороны обсудили проблемы на пропускном пункте МАПП "Адлер" и договорились о создании специального таможенного поста в Гулрыпше, который будет оформлять декларации по временному ввозу транспорта в Россию.

Археологический бум

21 июня в селе Тхина Очамчырского района наткнулись на доисторическую находку. 16-летний Щаруан Шинкуба нашел семь окаменелых позвонков. Как выяснилось позже – ими оказались останки древнего кита-цетотерия. На место выехали археологи, которые осмотрели место находок и передали позвонки цетотерия в Госмузей.

Абхазские и российские археологи запустили новый научный проект "Тайны Великой Абхазской стены". Участники экспедиционной группы исследовали более 280 башен по списку историка Юрия Воронова и внесли их в GPS карту. В планах исследователей изучить объекты, причастные к Великой Абхазской стене, до зимы 2020 года. После ученые перейдут к теоретической части проекта. Полностью исследование хотят завершить до июня 2020 года.

Тем временем другая группа абхазских и российских археологов во главе с сотрудником отдела классической археологии Института археологии РАН Галиной Требелевой 2 августа продолжили раскопки на территории Меркулского городища, в котором с IV века до нашей эры по XV век нашей эры жили предки абхазов. На этот раз они изучили дворец местного князя римского периода, который функционировал в римское и в византийское время.

© Sputnik / Акоп Кущян Один из участников экспедиции "Тайны Великой Абхазской стены" производит замеры объекта

Во время раскопок на месте античного города Гюэнос на территории современной Очамчыры археологи обнаружили древнюю глиняную плиту на неизвестном языке. Как позже выяснилось, запись из прошлого была сделана на арамейском. Глиняный кирпич передали на изучение российским коллегам в Санкт-Петербург.

Пора премьер

В Русском театре имени Искандера 7 июля показали "Визит старой дамы" по произведению Фридриха Дюрренматта. А уже 15 августа в РУСДРАМе показали премьеру итальянской оперы Джакомо Пуччини "Богема".

© Sputnik / Томас Тхайцук Итальянская опера Джакомо Пуччини "Богема"

21 августа в Абхазском Государственном драматическом театре состоялась громкая премьера "Ромео и Джульетта". Спектакль по Шекспиру впервые поставили на сцене театра. Авторам постановки удалось при помощи декораций, пластики, световых решений создать оригинальное произведение.

Спортивные успехи

В самом начале лета сборная Абхазии по футболу выступила на Чемпионате Европы ConIFA-2019 в Нагорном Карабахе.

Сборная страны дошла до полуфинала, где уступила Западной Армении. В матче за третье место, Абхазия выиграла у Чамерии в серии пенальти со счетом 3:1.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Матч чемпионата Европы ConIFA-2019 между Абхазией и Сапми (Лапландия)

Боксер из Абхазии Харитон Агрба занял второе место на Европейских играх в Минске. В финальном бою Харитон Агрба уступил британцу Пэту Маккормаку.

Теннисистка из Абхазии Амина Аншба в паре с чешской спортсменкой Анастасией Детюк победила в парном турнире ITF W60 по теннису, который проходил в Германии. ITF W60 престижный турнир с призовым фондом 60 тысяч долларов.

Потери сезона

Лето не обошлось без потерь. 29 июля на 70 году ушел из жизни Народный поэт Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Рушбей Смыр. Рушбей Смыр стоял у истоков национально-освободительного движения республики.

© Foto / из архива семьи Смыр Народный поэт Абхазии Рушбей Смыр

Принимал участие в событиях 1977-1979 и 1989 годов против политики Грузии, направленной на ущемление прав абхазов. Журналисты Sputnik и актеры Абхазского драматического театра в память о поэте зачитали его самое известное произведение.

15 августа умер композитор, пианист Армен Мерабов. Он был известным российским музыкантом и продюсером. В 1998 году вместе со своей супругой Мариам Мерабовой музыкант создал джазовую группу "Мирайф". Армен вместе с супругой Мариам были частыми гостями Абхазии. В 2018 году Мариам и джазовое трио Армена Мерабова участвовали в Международном джазовом фестивале "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST".

© Foto / presidentofabkhazia.org Искусствовед Боча Аджинджал

20 августа на 83-м году ушел из жизни искусствовед, общественный деятель, почетный председатель Санкт-Петербургского Абхазского общества "Апсны", кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Боча Аджинджал. Он автор альбома и книги, посвященных первому абхазскому художнику-графику, живописцу, сценографу, искусствоведу и художественному критику Александру Константиновичу Чачба-Шервашидзе.