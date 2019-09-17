В дыму и под землей: соревнования на звание лучшего разведчика ЮВО начались в Абхазии

В ходе учений на горном полигоне Цабал личный состав соперничает в теоретических и практических знаниях по программе боевой подготовки.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В Абхазии в рамках сбора разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) проходят трехдневные соревнования на звание лучшего войскового разведчика, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие проходят испытания армейским рукопашным боем, сдают нормативы по использованию различных современных техсредств разведки, в их числе переносные комплексы разведки, управления и связи "Стрелец".

Кроме того, в программу соревнований входит специальная полоса разведчика – это уникальный учебно-тренировочный комплекс, для подготовки военнослужащих к выполнению боевых задач в горно-лесистой местности.

На маршруте длинной около одного километра сооружено 23 преграды, при прохождении которых разведчики преодолевают задымленный участок, "обстрелы" холостыми патронами, испытывают на себе воздействие подрывных имитационных средств.

Наиболее сложными препятствиями полосы считаются водная переправа и участок подземных коммуникаций протяженностью до 30 метров.

В последний день соревнований разведчики военной базы продемонстрируют мастерство в организации диверсионных мероприятий в тылу условного противника, а также сооружении ночлега с использованием подручных средств и природного ландшафта.

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