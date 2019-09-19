Суд назначил следующее заседание по иску Квициниа к ЦИК на 20 сентября

Заседание суда по иску бывшего кандидата Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии в среду продлилось более семи часов.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Суд по иску бывшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа в среду завершил свою работу, следующее заседание назначено на завтра, 20 сентября, на 11:00.



Судьи рассмотрели ходатайства сторон, заслушали показания ответчика - главы ЦИК Тамаза Гогия, а также свидетелей Руслана Пантия и Рустама Чагава.

В ходе заседания Инга Габилая, адвокат Алхаса Квициниа, потребовала изменить статус главый ЦИК Тамаза Гогия со "свидетеля" на "административного ответчика". Суд удовлетворил ходатайство адвоката.

Гогия присутствовал на заседании суда, Алхаса Квициниа представляли адвокаты.

Омбудсмен Асида Шакрыл в ходе заседания попросила председателя суда Генри Гамисония привлечь ее к судебному процессу, однако в этом суд отказал.

Также сторона истца вновь просила о применении мер предварительной защиты иска - приостановления решения ЦИК об итогах выборов, в этом ходатайстве было отказано.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Квициниа – 46,17% голосов.

Алхас Квициниа не согласен с оглашенными результатами, так как, по его мнению, победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

11 сентября он обратился в Верховный суд.

В ходе заседания 17 сентября адвокат Квициниа выступила с ходатайством об отводе всего состава суда, заявив, что состав суда "с самого начала был сформирован с нарушениями".

Однако на следующий день Верховный суд отказал в отводе судей.

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