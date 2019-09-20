"Атомное" турне: ансамбль "Кавказ" даст концерты в России

Гастроли Государственного ансамбля народного танца "Кавказ" имени Кандида Тарба по городам России начались 18 сентября и завершатся в середине октября.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Ансамбль "Кавказ" из Абхазии в рамках гастрольной программы посетит десять городов России, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия руководитель ансамбля Арвелод Тарба.

"Мы посетим десять городов, где расположены атомные станции. Дать концерты в этих городах нас попросил наш соотечественник, заместитель гендиректора "Росэнергоатома" Джумбер Ткебучава. Мы неоднократно давали концерты в "Литфонде" Пицунды, где отдыхают сотрудники этой компании, и им очень понравилось наше выступление", - рассказал Тарба.

Первый концерт в рамках гастрольного тура по России Государственного ансамбля народного танца "Кавказ" имени Кандида Тарба прошел в Воронеже 18 сентября. Коллектив из Абхазии выступит также в Мурманске, Курчатове, Ясногорске, Екатеринбурге.

Концертная программа "Кавказа" состоит из 12 номеров – национальные абхазские и северокавказские танцы. Один концерт длится около полутора часов без антракта. По словам Арвелода Тарба, российская публика принимает танцевальный коллектив из Абхазии тепло.

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