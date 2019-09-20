В ожидании решения: как проходят собрания сторонников власти и оппозиции в Сухуме

Третий раз за неделю сторонники действующего президента Абхазии Рауля Хаджимба и бывшего кандидата на пост главы государства Алхаса Квициниа собираются в Сухуме.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik, Бадри Есиава. К обеду пятницы 20 сентября к Администрации главы государства пришло около двухсот человек, сообщает корреспондент Sputnik Абхазия.

Примерно такое же количество человек собралось у штаба партии "Амцахара" на территории парка имени Воронова "Сказка".

Люди ожидают решения Верховного суда по иску лидера оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициниа к ЦИК о пересмотре итогов голосования во втором туре выборов президента Абхазии.

В местах сбора людей обстановка спокойная, никто не призывает к противоправным действиям или же давлению на суд. К Администрации президента Абхазии стянуты сотрудники силовых структур и МЧС республики.

© Sputnik / Бадри Есиава Митинг сторонников Алхаса Квициниа, 20 сентября 2019

В пятницу 20 сентября в Верховном суде республике проходит очередное заседание по иску Квициниа. Это третье заседание суда по этому делу, сторонники действующей власти и оппозиции также собираются в третий раз.

Здание Верховного суда, где проходит очередное слушание по иску Квициниа, охраняют сотрудники силовых структур. Ранее Sputnik Абхазия сообщал, что МВД Абхазии усилило охрану общественного порядка на время проведения судебного заседания по иску проигравшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Квициниа – 46,17% голосов.

Следить за ходом процесса можно в телеграм-канале Sputnik Абхазия, где идет прямая текстовая трансляция из зала суда >>

Алхас Квициниа не согласен с оглашенными результатами, так как, по его мнению, победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

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