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Грузовики

Въезд грузовиков из Абхазии в Россию ограничат на время форума "Россия - Африка"

CC0
В Абхазии
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Международный саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет в Сочи с 20 по 27 октября, ограничения будут действовать в дневное время.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. В дни проведения форума "Россия - Африка" в Сочи будет ограничен въезд грузовых автомобилей из Абхазии, сообщается на сайте администрации города-курорта.

"С целью оптимизации транспортной логистики во время саммита с 21 по 27 октября в Сочи вводятся ограничения движения грузового транспорта в дневное время. Большегрузы в течение недели смогут передвигаться по федеральным дорогам только с полуночи до шести утра. Запрет коснется транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн", - говорится в сообщении.

CC0
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Ранее власти города предупреждали, что во время проведения саммита  на дорогах Сочи, в том числе на участке федеральной дороги А-147 от Джубги до границы с Республикой Абхазия, будет ограничено движение большегрузов.

Ограничения также будут введены на новой автомобильной дороге А-149 "Адлер-Красная Поляна", в том числе на участке в поселке Эсто-Садок.

Администрация Сочи просит жителей и гостей курорта на эту неделю свести к минимуму пользование автомобилями в Адлерском районе и пользоваться общественным транспортом.

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Теги:
дорога, Россия, Абхазия


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