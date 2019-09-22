Впервые акция "Бессмертный полк", посвященная памяти погибших бойцов во время и после Отечественной войны народа Абхазии, прошла в республике в День Победы и Независимости 30 сентября 2016 года.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Акция "Бессмертный полк" пройдет в семи городах Абхазии 30 сентября 2019 года, рассказала корреспонденту Sputnik организатор шествия Лариса Тарба.

Она уточнила, что участники акции с фотографиями павших во время войны и после нее бойцов пройдут по улицам Пицунды, Гагры, Гудауты, Нового Афона, Очамчыры, Ткуарчала. Жители Сухума, Сухумского района и Гулрыпша объединятся и выйдут на шествие в столице республики.

"Сбор на акцию в Сухуме назначен на 11:00, начало шествия в 12:00 от Государственной филармонии через набережную Махаджиров до улицы Аидгылара, где к этому времени уже должен завершиться военный парад. Участники акции возложат цветы к мемориалу погибшим бойцам в парке Славы и направятся к площади Свободы", - отметила Тарба.

Точное количество участников шествия в 2019 году пока неизвестно. Тарба напомнила, что годом ранее в "Бессмертном полку" по всей стране приняло участие около двух тысяч человек.

Организатором акции выступает "Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов".

Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.

Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ранений.

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