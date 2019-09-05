Господствующая высота: югоосетинские силовики заняли позицию над блокпостом Грузии

Погранслужба КГБ Южной Осетии выставила пост на стратегической высоте у села Уиста (Цнелис) с целью поддержания пограничного режима и обеспечения безопасности граждан республики.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Сводный отряд Пограничной службы КГБ Южной Осетии занял высоту у села Уиста (Цнелис) вблизи незаконного блокпоста грузинских силовиков, передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на заявление КГБ республики.

"В период с 23 августа 2019 года по настоящее время под охраной подразделений МВД Грузии продолжаются работы по оборудованию незаконного блокпоста пограничной полиции на отроге хребта Капребис-сери. Провокационные действия Грузии направлены на аннексию части приграничной территории Республики Южная Осетия в том числе западной части селения Уиста и окрестностей бывшего завода "Югостальк". Угроза безопасности жителям республики нарастает, о чем свидетельствует инцидент с расстрелом грузинскими силовиками квадрокоптера Генпрокуратуры", - говорится в заявлении.

Сообщается, что Пограничная служба КГБ Южной Осетии по решению президента Анатолия Бибилова "приступила к реализации очередного этапа гуманитарной операции в окрестностях села Уиста".

"С целью предупреждения провокаций грузинской стороны на участке югоосетино-грузинской границы в районе Уиста 5 сентября сводная группа пограничной службы КГБ выдвинулась из Уиста в направлении высоты 944,8. Заняла указанную отметку, восстановила государственный пограничный знак и подняла флаг Республики Южная Осетия на границе с Грузией", - заявили в КГБ.

Операция носит исключительно мирный характер, отметили в ведомстве.

"Действия Погранслужбы КГБ РЮО не представляют угрозы для жителей приграничных населенных пунктов Коби и Чорчона и направлены на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан Республики Южная Осетия, проживающих в пограничной полосе Знаурского района, стабилизацию военно-политической обстановки в регионе", - подчеркнули в КГБ.

Обозначая линию государственной границы Южной Осетии, "югоосетинские пограничники, охраняющие совместно с россиянами рубежи Государства Алания, гарантируют мир и стабильность, резюмировали в ведомстве.

Руководитель пресс-службы КГБ Екатерина Бязрова в свою очередь заявила, что пост Погранслужбы КГБ Южной Осетии на господствующей высоте западнее приграничного села Уиста (Цнелис) выставлен с целью недопущения попыток грузинских силовиков установить контроль над этой частью территории республики.

"Пограничный пост на стратегически важной высоте препятствует попыткам грузинской стороны установить контроль над частью территории Южной Осетии в районе села Уиста. Обустройство поста осуществляется в рамках реализации специальной гуманитарной операции, направленной на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан Республики Южная Осетия проживающих в пограничной полосе Знаурского района, стабилизацию военно-политической обстановки в регионе", - сказала она..

По ее словам, дорожные службы республики приступили к расчистке грунтовой дороги с целью обеспечения полноценного функционирования поста югоосетинских пограничников.

Кроме того, министерство иностранных дел Южной Осетии заявило, что специальная гуманитарная операция Погранслужбы КГБ, проводимая на территории Знаурского района недалеко от села Уиста, носит исключительно мирный характер.

"Специальная гуманитарная операция Пограничной Службы КГБ носит исключительно мирный характер, не представляет никакой угрозы для населения приграничных территорий соседней Грузии и направлена в первую очередь на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан Республики Южная Осетия, проживающих в пограничной полосе Знаурского района, а также укреплению стабильности в регионе", - отмечается в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что позиция югоосетинской стороны касательно незаконного вторжения на территорию Южной Осетии вооруженных формирований Грузии неизменна - они должны быть незамедлительно выведены, а строительные работы - прекращены. Провокационные действия Грузии расцениваются в Цхинвале как сознательное нагнетание обстановки на приграничных территориях, которое может привести к серьезной дестабилизации ситуации не только на границе Южной Осетии и Грузии, но и в регионе в целом, добавили в МИД.

Эскалация напряженности на границе Южной Осетии с Грузией началась 23 августа, когда грузинская полиция начала строительство блокпоста вблизи села Уиста.

Югоосетинская делегация в рамках встречи в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 29 августа потребовала от представителей Грузии убрать блокпост и, получив отказ, покинула встречу.

После этого состоялись еще две встречи в формате МПРИ, однако их участники не пришли к компромиссу. Власти Южной Осетии приняли меры по обеспечению безопасности на участке границы в районе Уиста. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения границы грузинскими вооруженными формированиями.

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