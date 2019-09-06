Фактор нестабильности: Цхинвал и Тбилиси не договорились о судьбе блокпоста

В пятницу 6 сентября на границе Южной Осетии и Грузии состоялась очередная техническая встреча в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Грузинский блокпост в районе югоосетинского села Уиста (Цнелис) продолжает оставаться очагом дестабилизации и должен быть снят, рассказал Sputnik Южная Осетия полпред президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев по итогам технической встречи в формате МПРИ.

При этом грузинская сторона остается на своих позициях и отказывается убрать пост, отметил Джиоев.

"Грузинская сторона настаивает на том, что пост не угрожает жителям, и там будет находиться 12 человек. Но мы считаем, что это фактор дестабилизации, независимо от того, сколько там будет человек", - заявил полпред.

Югоостинская делегация в свою очередь обратила внимание на необходимость продолжения переговоров, чтобы найти точки соприкосновения - стороны договорились о встрече через неделю. Полпред также отметил, что миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии не зайдет на территорию Южной Осетии, в том числе в село Уиста.

"У нас твердая четкая обоснованная позиция, что территория, на которой строится грузинский блокпост, принадлежит Южной Осетии, но мы готовы к диалогу по проведению линии границы между нашими республиками", - резюмировал Джиоев.

© Sputnik / Диана Козаева Мурат Джиоев

Эскалация напряженности на границе Южной Осетии с Грузией началась 23 августа, когда грузинская полиция начала строительство блокпоста вблизи села Уиста.

Югоосетинская делегация в рамках встречи в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 29 августа потребовала от представителей Грузии убрать блокпост и, получив отказ, покинула встречу.

После этого состоялись еще две встречи в формате МПРИ, однако их участники не пришли к компромиссу. Власти Южной Осетии приняли меры по обеспечению безопасности на участке границы в районе Уиста. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения границы грузинскими вооруженными формированиями.

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