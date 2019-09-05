Хаджимба и Бибилов обсудили ситуацию в районе села Уиста

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов вновь обсудили ситуацию в районе села Уиста, связанную с провокацией Грузии на границе двух стран и оборудованием незаконного блокпоста грузинской полиции, сообщает пресс-служба главы государства.

Югоосетинский лидер выразил благодарность Раулю Хаджимба за участие, отметив, что руководство и общественные организации Абхазии поддержали действия власти Южной Осетии и осудили действия Грузии, нагнетающей напряженность в регионе.

Рауль Хаджимба в свою очередь заверил югоосетинского коллегу в том, что Абхазия всегда готова оказать поддержку братскому народу Южной Осетии и выразил убежденность в необходимости разрешения сложившейся ситуации путем переговоров.

Резюмируя, Анатолий Бибилов подчеркнул, что несмотря на провокации грузинского политического руководства, Южная Осетия предпринимает все усилия для обеспечения безопасности республики и сохранения стабильности в регионе.

Провокация у села Уиста (Цнелис)

Эскалация напряженности на границе Южной Осетии с Грузией началась 23 августа, когда грузинская полиция начала строительство блокпоста вблизи села Уиста.

Югоосетинская делегация в рамках встречи в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 29 августа потребовала от представителей Грузии убрать блокпост и, получив отказ, покинула встречу.

После этого состоялись еще две встречи в формате МПРИ, однако их участники не пришли к компромиссу. Власти Южной Осетии приняли меры по обеспечению безопасности на участке границы в районе Уиста. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения границы грузинскими вооруженными формированиями.

5 сентября сводный отряд Пограничной службы КГБ Южной Осетии занял господствующую высоту у села Уиста (Цнелис) вблизи незаконного блокпоста грузинских силовиков.

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