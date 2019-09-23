Названа дата инаугурации избранного президента Абхазии

Второй тур президентских выборов состоялся 8 сентября, победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Инаугурация вновь избранного президента Абхазии Рауля Хаджимба пройдет 9 октября. Об этом Sputnik Абхазия сообщил избранный вице-президент республики Аслан Барциц.

"Как известно, Верховный суд Абхазии признал законными итоги прошедших президентских выборов, которые были объявлены Центральной избирательной комиссией", - добавил он.

Аслан Барциц сообщил, что сейчас идет подготовка к предстоящей инаугурации избранного президента страны.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов.

Однако Квициниа не согласился с результатами подсчетов ЦИК, так как, по его мнению, победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

20 сентября Верховный суд Абхазии отказал в иске лидера оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициниа, которым он оспаривал решение ЦИК об итогах президентских выборов.

Адвокат истца Инга Габилая заявила журналистам, что они обжалуют решение Верховного суда. При этом Алхас Квициниа в беседе со своими сторонниками после оглашения решения Верховного суда по его иску к ЦИК заявил, что оппозиция проведет большое собрание в ближайшее время, где обсудит дальнейшие действия.

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