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Военнослужащие ЮВО в Абхазии за месяц в ходе тактических учений подготовили около 50 тонн очищенной воды в полевых условиях

В полевых условиях: российские военнослужашие в Абхазии очистили 50 тонн воды

Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Автономные пункты очистки воды были организованы в полевых условиях горно-лесистой, прибрежной и равнинной местности на полигонах Нагвалоу, Цабал и Гудаута.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Личный состав инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии за месяц, используя штатные технические средства, опреснил и дезинфицировал около 50 тонн воды, сообщает пресс-служба ЮВО.

"С применением современной войсковой станции комплексной очистки воды СКО-10 "Гигиена" на базе автомобиля УРАЛ военные специалисты осуществили разведку источников воды, организовали ее сбор и очистку", - говорится в сообщении.

Автономная станция способна очищать воду с интенсивностью 8-10 кубических метров в час и опреснять до пяти кубических метров в час.

Вся очищенная вода использовалась на нужды более двух тысяч военнослужащих базы.

Подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии принимают участие в масштабных командно-штабных учениях.

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