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Союз журналистов Абхазии подписал соглашения с коллегами из Монголии и Болгарии

© Foto / Союз журналистов Абхазии
В Абхазии
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Форум современной журналистики, в котором участвуют представители Союза журналистов Абхазии, проходит в Сочи с 22 по 27 сентября.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Союз журналистов Абхазии подписал соглашения с Союзами журналистов Болгарии и Монголии в рамках проходящего в Сочи форума современной журналистики, рассказал корреспонденту Sputnik председатель СЖ Абхазии Руслан Хашиг.

Соглашение, по словам Хашиг, дает возможность обмениваться опытом, организовывать пресс-туры между странами.

Журналист берет интервью
© Fotolia / Wellphoto
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"Все зависит от того, как в дальнейшем мы будем использовать эти условия. Мы вместе с председателем Союза журналистов Болгарии в первый день форума выступали на одной площадке, где презентовали "Зарубежный отдых для российских журналистов". В советское время в Варне и в Пицунде находились базы отдыха для советских журналистов. Мы также заявили о желании Абхазии возобновить эти традиции, чтобы зарубежные журналисты могли отдыхать у нас в республике. Мы также ведем переговоры с Министерством по курортам и туризму Абхазии об организации отдыха в республике, и чтобы журналистам предоставляли определенные льготы", – поделился планами председатель СЖ Абхазии.

Руслан Хашиг добавил, что 25 сентября также планируется подписание соглашения с Союзом журналистов Чеченской Республики и Союзом журналистов Дагестана.

Сочинский форум, в котором участвуют представители Союза журналистов Абхазии, проходит с 22 по 27 сентября. Это один из самых крупных журналистских форумов. В нем участвует порядка двух тысяч человек.

В рамках форума запланировано заседание административного комитета Международной федерации журналистов, в которую входят представители 187 стран.

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