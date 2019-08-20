Герия о борьбе с мраморным клопом в Абхазии: люди стали опытнее и не отдают урожай

Начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства Абхазии Владимир Герия в беседе на радио Sputnik рассказал, как борьба с мраморным клопом отразилась на урожае сельхозкультур в текущем году.

Герия отметил, что в этом году речи об ущербе от мраморного клопа в стратегическом масштабе не идет.

"Мы не фиксируем конкретного ущерба от клопа. Конечно, есть какие-то моменты, связанные с его вредоносностью. Сейчас мы ориентируемся на орех, и картина достаточно позитивная – и клопа, и грибковых заболеваний, и всех напастей, которые последние два года были ощутимы, удалось в этом году избежать. Молодцы крестьяне, все молодцы, поработали. Ситуация хорошая, у нас высокий процент сохранности ореха, достаточно высокий даже по тем временам, когда не было клопа и болезней. Что касается плодовых культур, то там, где есть промышленное производство, сказать, что клоп повредил где-то урожай, я не могу. По цитрусовым не хочу забегать вперед, хотя урожай не такой, как в прошлом году, но пораженных укусами клопа плоды мы не видим. Обычно формальная экспертиза урожая цитрусовых проводится в начале сентября. Тогда и будут цифры. Но, исходя из своего опыта, думаю, что эти цифры будут ниже прошлогодних. Сказалась засуха. Цветение было неплохое, но много завязей посыпалось. Что касается обработки от клопа, то люди уже набрались опыта и не дадут ему испортить урожай. На сегодняшний день ситуация нормальная", - рассказал Герия.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия 20 августа в 18 часов 30 минут.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам.

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