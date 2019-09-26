Более шестидесяти человек записались на курсы русского языка в Сухуме

Представительство Россотрудничества проведет бесплатные курсы русского языка в Абхазии для старшеклассников, студентов и взрослого населения с октября 2019-го по май 2020 года.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Более шестидесяти учеников общеобразовательных учреждений Сухума записались на курсы русского языка, рассказала на радио Sputnik Абхазия председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

"Возрастная категория учащихся разная. Есть ученик восьмого класса, есть люди, которые уже окончили школу. Правда, таких немного – шесть или семь человек. В основном это те, кто собирается совершенствовать русский язык, и не обязательно, что будут поступать в вузы. Стремление людей повысить свою грамотность – это приятно", - отметила Каюн.

Она добавила, что среди родителей тех, кто будет изучать русский язык на курсах, были ее бывшие ученики. На встрече с ними обсудили ряд организационных вопросов. Слушателей курсов разделили на две группы, но заниматься они будут по одной программе.

Каюн также подчеркнула, что педагоги не заставляют детей учить русский язык, напротив, они хотят, чтобы ученики сами изъявили желание понять то, что им раньше было недоступно.

"Когда с ребенком разговариваешь на равных, когда они понимают, что учатся не для родителей, педагога, а для своего будущего – это играет большую роль. Плюс к этому играет роль тот язык, на котором с ребенком разговариваешь. Это еще один фактор, который во многом предопределил такое количество слушателей", - сказала Каюн.

Представительство Россотрудничества проведет бесплатные курсы русского языка в Абхазии для старшеклассников, студентов и взрослого населения с октября 2019-го по май 2020 года.

Русский язык – один из крупнейших языков мира. По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире (после английского, китайского, хинди, испанского и арабского); по степени распространенности – восьмое место (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского). В настоящее время на русском языке говорят 146 миллионов граждан Российской Федерации и еще 127 миллионов – за рубежом.

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