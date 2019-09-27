Банальная "Википедия": художник объяснил ошибку в абхазском языке на плакате Ferrari

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Художник Антонио Фьюсо нарисовал для команды Ferrari постер с ошибкой в названии Сочи на абхазском языке, так как доверился "Википедии", об этом сам Фьюсо рассказал Sputnik Абхазия.
"Это может показаться банальным, но мы приняли такое решение, потому что на странице в "Википедии" о Сочи было указано название города на русском языке и на диалекте, на котором говорили в этом районе. Я решил использовать оба перевода", - сообщил Sputnik Абхазия Антонио Фусо.
На вопрос, знает ли он что-нибудь об Абхазии, художник ответил, что мало слышал о республике, но немного почитал о ней в той же "Википедии".
My Illustration for @ScuderiaFerrari, Russian F1 Gp, Sochi! #Ferrari pic.twitter.com/0iJCK6CveO— antonio fuso (@antonio_fuso) September 25, 2019
На постере Ferrari, который художник нарисовал в преддверии российского этапа "Формулы-1", изображен болид гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля, указана дата и название Гран-при и написано "Сочи" на русском, английском и абхазском.
На абхазском слово "Сочи" написано с одной ошибкой: Шәэча, вместо правильного – Шәача.
Несмотря на ошибку, пользователи из Абхазии и России в соцсетях стали бурно обсуждать постер и оставлять комментарии.
"Формулу-1" называют королевой автоспорта, или Королевскими гонками. Среди всех автоспортивных дисциплин гонки "Формулы-1" прочно удерживают самую большую зрительскую аудиторию.
С 23 сентября в Сочи начали прибывать регулярными и чартерными авиарейсами первые болельщики, технический и обслуживающий персонал команд "Формулы 1", представители иностранных СМИ. За два дня таможенный контроль прошли порядка 700 человек.
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