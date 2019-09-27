Банальная "Википедия": художник объяснил ошибку в абхазском языке на плакате Ferrari

Гран-при России по автогонкам "Формулы-1" на "Сочи Автодроме" пройдет в Олимпийском парке города-курорта с 27 по 29 сентября.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Художник Антонио Фьюсо нарисовал для команды Ferrari постер с ошибкой в названии Сочи на абхазском языке, так как доверился "Википедии", об этом сам Фьюсо рассказал Sputnik Абхазия.

"Это может показаться банальным, но мы приняли такое решение, потому что на странице в "Википедии" о Сочи было указано название города на русском языке и на диалекте, на котором говорили в этом районе. Я решил использовать оба перевода", - сообщил Sputnik Абхазия Антонио Фусо.

На вопрос, знает ли он что-нибудь об Абхазии, художник ответил, что мало слышал о республике, но немного почитал о ней в той же "Википедии".

​На постере Ferrari, который художник нарисовал в преддверии российского этапа "Формулы-1", изображен болид гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля, указана дата и название Гран-при и написано "Сочи" на русском, английском и абхазском.

На абхазском слово "Сочи" написано с одной ошибкой: Шәэча, вместо правильного – Шәача.

Несмотря на ошибку, пользователи из Абхазии и России в соцсетях стали бурно обсуждать постер и оставлять комментарии.

"Формулу-1" называют королевой автоспорта, или Королевскими гонками. Среди всех автоспортивных дисциплин гонки "Формулы-1" прочно удерживают самую большую зрительскую аудиторию.

С 23 сентября в Сочи начали прибывать регулярными и чартерными авиарейсами первые болельщики, технический и обслуживающий персонал команд "Формулы 1", представители иностранных СМИ. За два дня таможенный контроль прошли порядка 700 человек.

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