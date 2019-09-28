Птичку жалко: гонщик на "Формуле-1" в Сочи встретился с пернатым препятствием

Шестой в истории России этап "Формулы-1" проходит на "Сочи Автодроме" с 27 по 29 сентября.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Болид под управлением финского автогонщика Валттери Боттаса изящно объехал птичку, оказавшуюся на трассе во время пятничного прогона на "Сочи Автодроме" в рамках "Формулы-1".

Видео выложили на официальном Youtube канале Formula 1.

Боттас брал крутой поворот, а на трассе невозмутимо сидела птичка, гонщик объехал ее, сама же птица и не думала улетать. Видимо, дело привычное.

Этими кадрами поделился аккаунт "ДТП и ЧП Сочи" в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДТП и ЧП Сочи 18+ (@dtpsochi) 27 Сен 2019 в 3:29 PDT

Как пишут в комментариях под постом, трасса, которая сейчас пролегает по Олимпийскому парку, когда-то была местом обитания перепелок.

© Screenshot/Instagram "ДТП и ЧП Сочи" Пост в аккаунте "ДТП и ЧП Сочи"

"Формула-1" – это высшая категория в автоспорте для машин с открытыми колесами.

Первый чемпионат мира среди гонщиков "Формулы-1" состоялся в 1950 году. В 2019 году он проводится уже в 70 раз. Сейчас в чемпионате мира выступает десять команд и 20 пилотов. Среди них россиянин Даниил Квят, который представляет команду "Торо Россо".

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