Птичку жалко: гонщик на "Формуле-1" в Сочи встретился с пернатым препятствием

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Болид под управлением финского автогонщика Валттери Боттаса изящно объехал птичку, оказавшуюся на трассе во время пятничного прогона на "Сочи Автодроме" в рамках "Формулы-1".
Видео выложили на официальном Youtube канале Formula 1.
Боттас брал крутой поворот, а на трассе невозмутимо сидела птичка, гонщик объехал ее, сама же птица и не думала улетать. Видимо, дело привычное.
Этими кадрами поделился аккаунт "ДТП и ЧП Сочи" в Instagram.
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Как пишут в комментариях под постом, трасса, которая сейчас пролегает по Олимпийскому парку, когда-то была местом обитания перепелок.
"Формула-1" – это высшая категория в автоспорте для машин с открытыми колесами.
Первый чемпионат мира среди гонщиков "Формулы-1" состоялся в 1950 году. В 2019 году он проводится уже в 70 раз. Сейчас в чемпионате мира выступает десять команд и 20 пилотов. Среди них россиянин Даниил Квят, который представляет команду "Торо Россо".
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