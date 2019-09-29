Ко Дню Победы: ежегодный турнир по баскетболу открылся в Сухуме

В турнире принимают участие семь команд из Абхазии, Карачаево-Черкессии, Екатеринбурга, Славянска, Волгограда.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Ежегодный турнир по баскетболу среди ветеранов, приуроченный ко Дню победы, открылся в Сухуме в воскресенье 29 сентября, рассказал корреспонденту Sputnik тренер сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов.

В этом году в турнире принимают участие семь команд из Абхазии, Карачаево-Черкессии, Екатеринбурга, Славянска и Волгограда.

"Турнир уже традиционный. В принципе, игры проходят по плану. Сегодня сыграно три игры. Сборная Абхазии уже успела сыграть матч с Черкесском и выиграть у соперника. Завтра играем с командой из Екатеринбурга", – рассказал тренер сборной Абхазии.

Ежегодный турнир по баскетболу, приуроченный ко Дню Победы и Независимости Абхазии, завершится в четверг 3 октября.

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