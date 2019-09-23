23:10 23 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.95
  • EUR70.28
Поиск
Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин

Посол России в Абхазии: Соглашение о модернизации ВС Абхазии укрепит боеготовность армии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
35240

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ провести с участием МИДа России переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать Соглашение.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии, по мнению посла РФ в республике Алексея Двинянина, будет способствовать укреплению боеспособности Абхазской армии, сообщает РИА Новости.

"Оцениваем упомянутое секторальное соглашение с позитивной стороны. Его подписание является свидетельством тесного сотрудничества двух стран по военной линии. Уверен, что документ будет способствовать модернизации Абхазской армии и укреплению ее боеготовности", - сказал посол.

Призывники во время присяги в министерстве обороны Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
Фактор сдерживания: Кишмария и Шойгу подписали очередное соглашение

Алексей Двинянин также отметил, что это секторальное соглашение стало результатом договора между Россией и Республикой Абхазия о союзничестве и партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Пресс-секретарь Министерства обороны Абхазии Роланд Джоджуа ранее прокомментировал радио Sputnik Абхазия, что данное соглашение позволит, в том числе оснастить Абхазскую армию современными видами вооружения.

23 августа министр обороны Абхазии Мираб Кишмария встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили Соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
С видом на горы: фестиваль воздушных шаров в Сочи
Туристы возвращаются в сирийскую Пальмиру
Отвоеванная и восстановленная Пальмира: как туристы возвращаются в древний город
Индекс iPhone: сколько дней нужно работать, чтобы позволить себе новинку
Соцсети
Sputnikabkhazia