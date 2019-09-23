Посол России в Абхазии: Соглашение о модернизации ВС Абхазии укрепит боеготовность армии

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ провести с участием МИДа России переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать Соглашение.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии, по мнению посла РФ в республике Алексея Двинянина, будет способствовать укреплению боеспособности Абхазской армии, сообщает РИА Новости.

"Оцениваем упомянутое секторальное соглашение с позитивной стороны. Его подписание является свидетельством тесного сотрудничества двух стран по военной линии. Уверен, что документ будет способствовать модернизации Абхазской армии и укреплению ее боеготовности", - сказал посол.

Алексей Двинянин также отметил, что это секторальное соглашение стало результатом договора между Россией и Республикой Абхазия о союзничестве и партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Пресс-секретарь Министерства обороны Абхазии Роланд Джоджуа ранее прокомментировал радио Sputnik Абхазия, что данное соглашение позволит, в том числе оснастить Абхазскую армию современными видами вооружения.

23 августа министр обороны Абхазии Мираб Кишмария встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили Соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.

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