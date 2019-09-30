Фотофакт для иностранца: ГИБДД Сочи начала штрафовать машины с абхазскими номерами

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. На посту ДПС ГИБДД "Псоу" перед государственной границей России с Абхазией сотрудники Госавтоинспекции города Сочи провели рейд по выявлению “лихачей” на машинах с иностранными номерами, сообщает портал Sochi.com.

"Система автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения фиксировала номера иностранных государств, но до сегодняшнего дня такие постановления не выносились. Министерством внутренних дел эта ситуация разобрана и все Центры автоматической фиксации по России получили алгоритм работы с такими нарушителями", - рассказал полковник полиции Безродный Д.В.

Полковник Безродный также уточнил, что процедура оплаты штрафов такая же как и у жителей России, по уникальному идентификационному номеру в любом платежном учреждении, в котором принимают оплату нарушитель, может его оплатить. Как и для жителей России, если в течение 20 дней производится оплата, то штраф можно оплатить в половину, подчеркнул он.

Говоря о причинах такой ситуации полковник полиции обратил внимание на то, что жители других государств чувствуют себя безнаказанно на дорогах Краснодарского края и России в целом, и МВД решило "воздействовать на их законопослушность, то есть, побуждать их соблюдать правила дорожного движения".

"Сегодняшняя работа показала, что за три часа работы 11 материалов уже составлено на жителей республики Абхазия. Такая работа будет организована не только на территории города Сочи. Такая работа будет организована на всех постах, которые находятся в Краснодарском крае", - отметил Безродный.

Кроме того, в ходе мероприятия на двух водителей были составлены административные материалы за управление транспортным средством без страховки, со стекол 18 автомобилей была снята тонировка.

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