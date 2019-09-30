Никто не забыт: акция "Бессмертный полк" прошла в Сухуме

В шествии "Бессмертного полка", проходившем в Абхазии в четвертый раз, приняли участие жители Сухума, Сухумского и Гулрыпшскго районов.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. В акции "Бессмертный полк", проходящей в Сухуме в честь 26-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, приняли участие порядка 800 человек, рассказала Sputnik соорганизатор шествия, специалист отдела по связям с общественностью компании "А-Мобайл" Астанда Чкадуа.

По ее словам, в этом году количество участников акции увеличилось. К шествию присоединились жители Сухумского и Гулрыпшского районов.

"В прошлом году в акции участвовали 500 человек. В этот раз мы очень рады такому количеству людей, в особенности школьникам и студентам. Надеемся, что в следующем году участников будет еще больше", - сказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бессмертный полк

Виктория Малания не в первые участвует в шествии. Ежегодно она несет портрет своего дяди Алика Малания, который погиб на восточном фронте в своем родном селе Моква.

"К сожалению, я не знала своего дядю, но в семье о нем всегда рассказывали как об очень добром человеке, который любил жить, любил свою страну и семью, но война не пощадила никого. Пока мы дышим и живем, имена наших героев никогда не забудутся. И подобные акции тому доказательство", - сказала она.

В акции участвуют родственники и родные погибших воинов, которые держат в руках портреты солдат – участников Отечественной войны, а также студенты Абхазского государственного университета, школьники и молодежь. Шествие началось у здания Абхазского драматического театра в 11:00 и завершилось на Площади свободы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бессмертный полк

В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет в Ткуарчале, Очамчыре, Гудауте, Пицунде, Сухуме пройдет в День Победы и Независимости Абхазии – 30 сентября. В Гагре акция пройдет 6 октября, в день овсвобождения города, а в Новом Афоне она состоялась 29 сентября.

Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ранений.

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