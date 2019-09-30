Даур Кове обсудил с замглавой МИД России подготовку к Женевским дискуссиям

Проведение очередного 49-го раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 8-9 октября.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове обсудил с заместителем главы МИД России Андреем Руденко подготовку нового раунда женевских дискуссий по стабильности в Закавказье, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Основной темой состоявшихся переговоров стала подготовка к очередному раунду Международных женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье", - говорится в сообщении МИД России.

Стороны также обсудили актуальные вопросы российско-абхазских отношений и основные направления внешнеполитического взаимодействия двух стран.

Встреча состоялась в Москве в понедельник 30 сентября.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с Россией, которая не является стороной конфликта.

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