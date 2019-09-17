Поступательное развитие: посол России в Абхазии оценил сотрудничество двух стран

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказал о политическом и экономическом взаимодействии между двумя странами, а также ответил на другие вопросы журналистов.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Цифры говорят сами за себя
Оценивая развитие отношений между двумя странами, посол России в Абхазии Алексей Двинянин привел цифры товарооборота. Так, за первое полугодие текущего года он составил почти 12 миллиардов рублей, по сравнению с показателями прошлого года товарооборот увеличился на 11%.
"Важно отметить, что в структуре внешней торговли Абхазии по группам стран особое место занимает Российская Федерация как важнейший партнер Абхазии. На долю России в первом полугодии текущего года пришлось 56% от общего объема товарооборота Абхазии", - заметил Двинянин.
На втором месте Турция с 12%, далее Молдова – 3%. Также 66% от общего объема импорта Абхазии пришлось на Россию.
"У нас успешно действует Инвестиционная программа социально-экономического развития Абхазии. На текущий год в нее заложено около 1,7 миллиарда рублей, также был выделен миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам, проживающим и работающим в Абхазии, и 500 миллионов рублей Россия выделила на укрепление банковской сферы Абхазии", - напомнил посол России в Абхазии.
Алексей Двинянин назвал "отрадным фактом" рост собственного бюджета республики.
Оборона и безопасность
Сотрудничество между Абхазией и Россией в области обеспечения безопасности складывается очень хорошо, сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин.
Он подчеркнул, что успешно осуществляется процесс реализации соглашения об охране внешних границ Абхазии Пограничной службой ФСБ России.
"Граница между Абхазией и Грузией по-прежнему остается хрупкой и требует пристального внимания", - отметил Двинянин.
Посол России в Абхазии напомнил, что месяц назад в Грузии прошли военные учения НАТО, что не может не волновать Россию. Эту тему российская сторона поднимает перед западными партнерами.
О Женевских переговорах
Коснулся посол России в Абхазии и темы Женевских переговоров, в которых он принимал участие с момента появления площадки в 2008 году, до его назначения послом в Абхазии в 2018 году.
"Я неоднократно слышал и от простых жителей Абхазии и встречал в прессе вопрос: стоит ли участвовать и тратить деньги на поездки делегации в Женеву. Мой ответ на этот вопрос однозначный – стоит, потому что Женевскии дискуссии на сегодня являются, к сожалению, пока единственной международной площадкой для полноценного и равноправного участия делегации Абхазии на международной арене", - отметил Двинянин.
В 2009 году в рамках Женевских дискуссий удалось заключить неформальное соглашение о создании механизма предотвращения и реагирования на инциденты в районе юго-осетинской и абхазской границ, сказал он.
"В гуманитарной группе прогресс более очевиден, в частности, достигнуты определенные соглашения в экологической сфере, сфере обмена архивными данными и по другим гуманитарным контактам", - подчеркнул посол.
Алексей Двинянин прокомментировал заявление нового премьер-министра Грузии Георгия Гахария, который заявил о том, что желательно, чтобы мандат наблюдателей Евросоюза распространялся бы и на Абхазию.
"В документе от 8 сентября 2008 года, который подписали президент России Медведев и президент Франции Саркози, четко говорится, что наблюдатели ЕС развертываются на территории Грузии, прилегающей к Абхазии и Грузии. Поэтому я посоветовал бы господину Гахария внимательно изучать международные документы", - сказал Двинянин.
Также посол России сказал, что стабильность очень важна для развития Абхазии, поэтому бы пожелал конструктивного диалога между всеми политическими силами и этническими группами в республике.
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