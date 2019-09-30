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Башар Асад поздравил Рауля Хаджимба с Днем Победы и Независимости

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
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26 мая 2018 года Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимба с Днем Победы и Независимости, сообщила пресс-служба главы государства.

"Уважаемый Рауль Джумкович, дорогой друг, рад выразить Вам наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Независимости Республики Абхазия и пожелать вашей стране добра и дальнейшего прогресса и процветания, а дружественному народу Абхазии – достижения поставленных целей", сказано в поздравительной телеграмме.

Кроме того, Башар Асад подтвердил стремление Сирии "к постоянной совместной работе" и отметил готовность прилагать все усилия "для укрепления и развития двусторонних отношений... с целью достижения новых высот сотрудничества на благо двух дружественных народов".

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Утром в понедельник на имя главы Абхазии Рауля Хаджимбы поступило поздравление от президента России Владимира Путина. Путин отметил, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении задач социально-экономического развития.

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года и длилась 413 дней. 30 сентября 1993 года война завершилась победой народа Абхазии над грузинским агрессором.

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Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), День Победы и независимости Абхазии, Рауль Хаджимба, Башар Асад, Сирия


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